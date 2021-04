Netflix va diffuser le film français “comment je suis devenu un super-héros”

Les justiciers français n'envahiront finalement pas les salles obscures. Le film de Douglas Attal sera diffusé sur Netflix en juillet prochain.

Finalement, on ne pourra pas découvrir le premier film de super-héros Made in France sur le grand écran. Alors que le déconfinement se prépare et que la perspective d’une réouverture des salles obscures se profile, Netflix vient d’annoncer devenir le diffuseur exclusif du prochain film de Douglas Attal. Baptisé Comment je suis devenu un super-héros, le long-métrage dont la sortie était fixée au 12 mai prochain arrivera finalement sur la plateforme en juillet prochain. Il faut dire que le calendrier sera chargé à la réouverture des cinémas et que les conditions ne seront sans doute pas réunies pour offrir au long-métrage une exploitation digne de ce nom. Warner Bros France, une fois n’est pas coutume, aura donc choisi de jouer la carte de la sécurité.

Cape ou pas cape ? Pio Marmaï, Leïla Bekhti et Benoît Poelvoorde passent en mode justiciers. "Comment je suis devenu super-héros", le film de Douglas Attal, le 9 juillet. pic.twitter.com/2AMiX5lOyq — Netflix France (@NetflixFR) April 20, 2021

Pio Marmai et Benoit Poelvoorde enfile le costume

Au casting de cette production unique en son genre en France, on retrouvera Pio Marmai. L’acteur, qui s’est illustré l’été dernier dans Felicita de Bruno Merle, incarnera ici un lieutenant de police qui doit enquêter sur une mystérieuse substance. À Paris en 2020, dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une drogue procure des pouvoirs à ceux qui n’en ont pas. Mais alors que les incidents se multiplient, les lieutenants Moreau et Schaltzmann vont devoir s’associer à deux anciens justiciers pour faire la lumière sur cette affaire. Pio Marmai donnera la réplique à Vimala Pons (Comme un avion), Benoit Poelvoorde (Rien à déclarer) et Leïla Bekhti (Tout ce qui brille). Au scénario et derrière la caméra c’est Douglas Attal qui œuvrera. Le réalisateur signe ici son premier long-métrage, après plusieurs passages devant la caméra. Produit par Trésor Films en association avec Warner Bros France, il sera donc disponible à partir du 9 juillet prochain sur Netflix.