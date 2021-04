Amazon propose à ses clients de payer… avec leur main

Le procédé présenté en septembre dernier va investir de nombreuses superettes dans la région de Seattle aux États-Unis.

Les cartes bancaires sont-elles vouées à disparaître ? C’est du moins ce que laisse présager la nouvelle innovation d’Amazon. La firme continue le déploiement de ses outils qui permettent de faciliter la vie des clients de supermarchés et annonce l’arrivée imminente du paiement par reconnaissance digitale dans plusieurs épiceries américaines. Baptisé Amazon One, ce procédé permet de lier son compte bancaire à l’empreinte de sa main. Ensuite, d’un simple geste au dessus d’un capteur, l’utilisateur peut régler la somme, le tout sans avoir à sortir sa carte bancaire. Si la technologie était jusqu’alors réservée à un nombre limité de magasins, principalement ceux de la firme comme les superettes en libre-service Amazon Go, le procédé va donc continuer de s’exporter dans les prochains mois. La firme explique dans son communiqué “Après avoir introduit le service Amazon One en septembre dernier, nous l’avons ajouté comme option d’entrée et de paiement dans plusieurs magasins de la région de Seattle. Des milliers de clients se sont inscrits au service, et les commentaires sont excellents. Ils ont aimé la rapidité d’inscription et d’utilisation.” Autre point sur lequel Amazon One est encensé : son aspect sans contact. Il faut dire qu’en période de pandémie, cela permet d’éviter de se contaminer les mains en manipulant de la monnaie ou sa carte de paiement.

Une solution plus sécurisée

En plus de drastiquement faciliter les courses des clients, Amazon One promet aussi d’améliorer la sécurité de nos chers comptes en banque. Si une carte peut facilement être dérobée et utilisée par les malfaiteurs grâce au sans-contact, cela devient bien plus difficile lorsque celui-ci est relié à une main. En revanche, le procédé peut poser quelques questions quant aux informations détenues par Amazon et sur ce point, la firme se veut rassurante. “Nous prenons la sécurité et la confidentialité de vos données au sérieux. Dans cet esprit, nous avons conçu Amazon One pour qu’il soit hautement sécurisé. Par exemple, l’appareil Amazon One est protégé par plusieurs contrôles de sécurité et les images de paume ne sont jamais stockées. Elles sont cryptées et envoyées vers une zone hautement sécurisée dans le cloud où nous créons votre signature palm”.

Pour le moment, il n’est pas possible de profiter de cette technologie dans nos vertes contrées. Mais si le succès est au rendez-vous, nul doute qu’Amazon l’exportera à l’international.