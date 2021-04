L’abonnement à Ubisoft+ via Stadia est possible seulement aux États-Unis

Google renforce ses partenariats avec des studios tiers en intégrant l'abonnement à Ubisoft+ directement à l'application Stadia.

Google a annoncé que l’abonnement à Ubisoft+ a été intégré à la plateforme Stadia. En effet, la plateforme peut désormais demander à ses utilisateurs s’ils souhaitent s’abonner au service d’Ubisoft directement via l’application. Ceci est le fruit de la restructuration de la stratégie de Google en matière de jeux vidéo. Après avoir fermé ses studio first-party, Google a affirmé vouloir mettre l’accent sur les jeux tiers, tout en faisant des partenariats avec les acteurs principaux du monde vidéoludique. Cela se traduit par des collaborations comme c’est le cas ici avec Ubisoft, afin de permettre une meilleure intégration des services proposés par des développeurs tiers au sein même de l’application et le site Stadia.

Avant l’intégration d’Ubisoft+, sorti en décembre dernier, il fallait vous abonner au service via son site web, avant de connecter votre compte à votre compte Google afin que les jeux que vous possédiez grâce à l’abonnement apparaissent sur Stadia. L’intégration est prise en charge par le site web Stadia ainsi que par l’application. Cela signifie également que l’abonnement à Ubisoft+ peut être géré par le système de paiement du Google Play Store. Très pratique dans le sens où vos abonnements à Stadia et à Ubisoft+ pourront être gérés au même endroit, et vous pourrez même bénéficier de vos Google Play Points pour payer votre abonnement. Seul hic, cette intégration n’est pour le moment prise en charge qu’aux États-Unis. En France il faudra donc suivre la méthode classique pour pouvoir profiter de vos jeux Ubisoft via Stadia.

Pour rappel, l’abonnement à Ubisoft+ est à 14,99 euros par mois et offre l’accès à une centaine de jeux Ubisoft à ses abonnés.L’abonnement à Stadia Pro est quant à lui à 9.99 euros par mois, vus donnant accès à des jeux gratuits et des récompenses chaque mois.