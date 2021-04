COD Warzone : Verdansk est tombée la nuit dernière

C’en est fini de Verdansk, la ville ayant été complètement rasée sur au bombardement nucléaire massif, après une invasion de zombies.

Le plus gros événement qu’a connu le jeu Warzone depuis un an d’existence a eu lieu hier dans la soirée. Activision avait donné rendez-vous à 21h aux joueurs pour découvrir l’événement final explosif de la saison 2. Cependant, l’excitation était si grande que les serveurs n’ont pas supporté le grand nombre de joueurs. Il y a donc eu certains privilégiés qui ont pu accéder à l’événement, et d’autres non. Pour ceux qui ont pu y assister, lorsqu’ils ont été lâchés de l’avion sur la carte, ils se sont retrouvés dans une partie très spéciale.

Bye Bye Verdansk

Les vrais ennemis de la partie étaient les zombies, qui ont complètement envahi Verdansk et dont il fallait se protéger à tout prix, en plus des autres ennemis humains. Un masque à gaz était également donné aux joueurs afin de les préparer au bombardement. On se doutait alors que la bombe allait servir à éliminer les zombies, devenus trop nombreux et dangereux. La particularité de cette partie était que les joueurs ayant survécu à la fin du temps imparti étaient tout de même tués dans le bombardement, aucune exfiltration n’étant possible au vu de la situation.

Sur le compte Twitter officiel de Call of Duty, une série de tweets a été publiée montrant toutes les étapes de la destruction de Verdansk. Dans les vidéos, on voit clairement une bombe nucléaire, qui a été lâchée sur la carte de Warzone après plusieurs avertissements. Les internautes disent même que Versdank a été « nuked » en référence à l’emblématique carte en mode multijoueur « Nuke Town ».

Nuke it all. pic.twitter.com/Mh9WHwTkje — Call of Duty 🌑 (@CallofDuty) April 21, 2021

La renaissance d’un mouvement ?

Suite à ces tweets, une autre série a été postée contenant des informations bien mystérieuses. On y retrouve un scan d’authentification, des données énigmatiques sur Rebirth Island et même un dessin fait de symboles ainsi que des messages codés. Tous ces détails transmis dans un court laps de temps ont laissé perplexe une grande partie des joueurs, qui n’attendent plus qu’à télécharger la mise à jour afin de découvrir ce qu’il se passe avec le jeu.

Pour le moment, les joueurs doivent encore chercher refuge et survivre sur Rebirth Island, disponible dans la playlist Renaissance, jusqu’à ce que des nouvelles informations leur parviennent vers 21h, où la seconde partie de l’événement final commencera. Ce sera également le début de la saison 3, dons nous vous avons détaillé les nouveautés. En attendant, un mystérieux site internet a également été créé, du nom de Rebirth from the Ashes (Renaissance de ses cendres en français) dans lequel beaucoup de données codées sont inscrites. Un paragraphe en particulier, sur la droite, parle d’un groupe de résistance qui agit dans l’ombre et qui devrait avoir une importance dans la suite des événements. Gardez donc bien les yeux ouverts afin d’en apprendre plus d’ici la « renaissance ».