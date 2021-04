Le clavier avec Touch ID de l’iMac M1 fonctionnera-t-il avec votre ancien Mac ?

Vous comptez craquer pour le Magic Keyboard de l’iMac M1 et son capteur Touch ID, mais fonctionnera-t-il avec votre ancien Mac ?

On s’attendait à voir un nouvel iMac durant la conférence de printemps d’Apple, mais la firme nous a tout de même surpris avec son nouveau clavier. Le Magic Keyboard accompagnant le nouvel iMac n’avait pas du tout fuité, et pourtant, il incorpore une nouveauté attendue depuis des années par les utilisateurs de Mac fixes : un capteur d’empreintes digitales Touch ID !

Tout comme les MacBook, le nouveau Magic Keyboard se met ainsi à la page de l’authentification biométrique. Sinon, le Magic Keyboard dispose d’une touche pour les emojis, une pour activer la fonction Ne pas déranger, la Dictée vocale et Spotlight et opte pour des coins arrondis. Il est proposé en deux versions : un petit format et l’autre avec un pavé numérique.

Exclusif à l’iMac M1 ?

Au lendemain de la conférence, on commence à avoir un peu plus d’informations concernant ce fameux clavier. Si, pour l’heure, il sera exclusivement livré avec le nouvel iMac et n’est pas proposé à l’unité sur le store d’Apple, il sera bien possible d’utiliser le nouveau Magic Keyboard avec d’autres appareils. Néanmoins, si c’est le capteur d’empreintes digitales qui vous intéresse, notez qu’il ne fonctionnera qu’avec d’autres Mac équipés de la puce M1, note Rene Ritchie.

You can only buy them with the M1 Mac (for now?) but you can use them (with Touch ID!) on other M1 Macs, or just as BT keyboards (no Touch ID) on Intel Macs/other devices. https://t.co/mOOp5mbmg2 — Rene Ritchie (@reneritchie) April 20, 2021

L’enclave sécurisée intégrée au Magic Keyboard et sécurisant l’authentification communique en effet avec le M1, et ne sera donc pas utilisable sur les ordinateurs dotés de puces Intel. Il restera bien sûr possible de coupler le clavier en Bluetooth à n’importe quel appareil, dont votre ancien Mac Intel, mais le Touch ID sera désactivé.

La Magic Mouse conserve son plus grand défaut

Au moment de la présentation de l’iMac M1, Apple a non seulement levé le voile sur son nouveau Magic Keyboard, mais aussi sur de nouvelles variantes des Magic Mouse et Magic Trackpad. Les deux accessoires n’offrent en réalité aucune nouveauté, si ce n’est l’apparition de nouvelles couleurs. Par ailleurs, comme pour le Magic Keyboard, ces nouveaux accessoires ne sont pas disponibles à l’unité.

Concernant la Magic Mouse, souris tant décrié d’Apple, la firme n’a hélas pas jugé bon de corriger son défaut principal, comme elle l’a fait avec la nouvelle Apple TV 4K. Le port de charge de la Magic Mouse est en effet toujours situé sous la souris, explique The Verge, et il n’est donc pas possible de la recharger tout en l’utilisant.