La nouvelle Apple TV 4K corrige le défaut principal de sa devancière

Renouvelé lors de la Keynote Apple du 20 avril, la nouvelle Apple TV 4K s’offre une toute nouvelle télécommande entièrement remaniée !

À l’occasion de sa toute première conférence de l’année, Apple a présenté une salve de nouveaux produits très alléchants, à commencer par un nouvel iMac et un iPad Pro — tous deux équipés de la puce Apple M1 — mais aussi l’AirTag, la fameux accessoire permettant de retrouver ses objets égarés qu’on attend depuis près de deux ans. La firme a également profité de l’événement pour nous dévoiler une nouvelle Apple TV 4K, qui conserve le même nom, mais qui se dote de quelques nouveautés intéressantes dont… une nouvelle télécommande !

Une télécommande (enfin) remaniée

C’était le principal point noir de l’Apple TV d’ancienne génération, tout du moins celui qui concentrait toutes les critiques. Autrefois bien trop petite et offrant une navigation tactile capricieuse, la télécommande du boîtier TV d’Apple a été totalement revue. La nouvelle Siri Remote semble bien plus ergonomique : plus grosse, anguleuse, et dotée de vraies touches de navigation physique ! Apple ne délaisse pas pour autant le tactile, puisque ces touches directionnelles entourent un pad, qui rappelle fortement celui des anciens iPod. On retrouve également le bouton pour invoquer Siri sur la tranche, un nouveau bouton Mute, un bouton pour revenir en arrière, et même un bouton Power situé en haut à droite de la télécommande. Celle-ci n’intègre malheureusement pas de puce U1 et ne sera donc pas localisable depuis le réseau “Localiser” d’Apple. Vous pourrez toujours y coller un AirTag au dos, si jamais vous égarez souvent votre télécommande…

Par ailleurs, notez que cette télécommande est compatible avec l’Apple TV 4K et l’Apple TV HD d’ancienne génération. Comptez 65 euros pour vous la procurer sur le Store d’Apple.

Une Apple TV aux hormones

Pour en revenir à l’Apple TV 4K, celle-ci s’offre une mise à jour plutôt timide, mais toujours bonne à prendre. Le boîtier intègre désormais une puce 12 Bionic, qu’on retrouvait sur l’iPhone XS. De ce fait, on aura de meilleures performances pour faire tourner les jeux d’Apple Arcade, mais l’Apple TV 4K prend aussi en charge la vidéo HDR et le Dolby Vision dans une haute fréquence d’image à 60 images par seconde. Hélas, toujours pas de 120 Hz comme l’annonçaient certaines rumeurs, ce sera pour une prochaine génération.

Enfin, Apple introduit une nouveauté plutôt intéressante avec cette nouvelle Apple TV 4K, permettant d’adapter les couleurs de l’image en fonction de la luminosité ambiante et du modèle de téléviseur connecté. L’Apple TV 4K va ainsi mettre à profit les capteurs de l’iPhone afin d’ajuster la balance des blancs et « offrir des couleurs beaucoup plus précises et un contraste amélioré, sans que les clients n’aient jamais à ajuster les paramètres de leur télévision », explique la Pomme.

La nouvelle Apple TV 4K sera disponible à la précommande à compter du 30 avril prochain, et commencera à être livré en mai. Comptez 199 euros pour vous procurer la version dotée de 32 Go de stockage, et 219 euros pour celle avec 64 Go.