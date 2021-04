Apple lance un tout nouvel iMac M1 haut en couleur

Après le Mac mini, le MacBook Air et le MacBook Pro, c’est au tour de l’iMac d’intégrer la puce M1 d’Apple ! Pour l’occasion, on a droit à un tout nouveau design haut en couleur.

Les rumeurs avaient visé juste ! À l’occasion de sa première conférence de l’année, Apple a dévoilé un nouvel iMac. Après une dizaine d’années passées avec le même design, le célèbre tout-en-un d’Apple s’offre cette fois un nouveau look. À l’avant, on retrouve une dalle de 24 pouces entourée par des bordures blanches affinées. Cette dalle est définie en 4,5K (4 480 x 2 560 pixels) et compatible TrueTone et loge une webcam 1080p qui devrait faire des miracles en visioconférence, notamment grâce aux trois micros intégrés. Le logo Apple a également disparu de la façade.

C’est à l’arrière qu’on retrouve la pomme, au-dessus d’un nouveau pied métallique inspiré du Pro Display XDR, l’écran hors de prix d’Apple. Sur cette surface arrière, on retrouve toujours la connectique : quatre ports USB-C (dont 2 Thunderbolt) et un nouveau connecteur de charge magnétique. Par ailleurs, on note que le bloc secteur qui relie l’iMac au courant intègre également un port Ethernet, ce qui devrait plaire aux maniaques du cable management.

À l’intérieur de la bête, on retrouve six haut-parleurs disposés de part et d’autre qui devraient proposer « le meilleur son jamais vu sur un Mac ». Surtout, on y retrouve la puce M1 d’Apple, petit monstre de puissance intégrant à la fois le CPU, le GPU et le processeur d’image au sein d’un même SoC qui ne chauffe pas, ou presque. De ce fait, l’ordinateur n’intègre que deux petits ventilateurs émettant un son d’à peine 10 décibels. De ce fait, le châssis a pu être affiné à seulement 11,5 mm.

Pour accompagner l’iMac, Apple présente la nouvelle version de son Magic Keyboard, qui intègre dorénavant les emojis, et même un capteur Touch ID ! On retrouve également une nouvelle Magic Mouse et un nouveau Magic Trackpad, qui se dotent des nouvelles couleurs de l’iMac. En parlant des nouveaux coloris, on en retrouve sept différents : gris, bleu, violet, rouge, orange, jaune et vert.

Le nouvel iMac sera disponible à la commande à partir du 30 avril prochain pour une livraison durant la seconde moitié du mois de mai. Côté prix, comptez 1 449 euros pour le modèle de base avec M1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage mais un Magic Keyboard d’ancienne génération. Il faudra compter 1 669 euros pour avoir droit aux nouveaux accessoires et on monte à 1 899 euros pour le modèle avec 512 Go de stockage.