Ce manoir virtuel se vend en NFT pour plus de 400 000€

On pouvait penser que l’effervescence autour des NFT n’allait être que passagère, mais l’engouement semble se poursuivre voire même s’intensifier. Après la vente du jeton cryptographique du premier tweet de l’histoire pour la modique somme de 2,9 millions de dollars, et cette histoire, un brin plus loufoque, de la vente du bras d’une joueuse de tennis en NFT, voilà que le phénomène gagne le monde de l’immobilier.

Dernièrement, une maison baptisée « Mars House », créée par l’artiste Krista Kim, s’est vendue pour la modique somme de 616 132 dollars canadiens. Cela peut sembler peu pour une bâtisse de ce type, disposant de nombreuses fenêtres offrant une vue imprenable sur les montagnes, d’une décoration chic et de grands espaces de vie. Mais la particularité de ce manoir, c’est qu’il n’existe pas, même s’il est décrit comme étant basé à Toronto, au Canada. Il s’agit d’une œuvre numérique, en l’occurrence, « la première maison numérique NFT au monde ».

@ARTofInternet is the new owner of Mars House and we will put the majority of proceeds to our Continuum Foundation, which will support a world tour of healing sound and light installations for mental health and healing. NFTs can do powerful social good by empowering artists. https://t.co/eJ5By9mWJ0

— Krista Kim (@Krista_Kim) March 17, 2021