NFT : le premier tweet de l’histoire s’est vendu à 2,9 millions de dollars

Jack Dorsey n’est plus le détenteur de son premier tweet. Le créateur de Twitter a vendu sa première publication aux enchères. Après plus de deux semaines de lutte acharnée entre les potentiels acquéreurs, elle s’est vendue pour 2,915,835. 47 dollars. Lancée le 6 mars dernier, cette enchère a rapidement été dominée par le nouveau propriétaire : Sina Estavi. Il avait proposé pas moins de 2,5 millions le 6 mars dernier, avant d’augmenter son enchère juste avant la fin de la vente, pour une raison qui reste encore inconnue. Il a donc déboursé pas moins de 1630.5825601 Etherum pour mettre la main sur cette relique d’Internet. Le PDG de Bridge Oracle a d’ailleurs adressé un message à tous ceux qui ne comprendrait pas vraiment sa démarche. Il explique « Ce n’est pas un simple tweet. Je pense que dans plusieurs années, les gens réaliseront la vraie valeur de cette publication, comme la peinture de Mona Lisa ».

This is not just a tweet!

I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ

— Estavi (@sinaEstavi) March 22, 2021