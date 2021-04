Garmin officialise sa nouvelle montre connectée Venu 2

Disponibles en deux tailles et dotées de plusieurs nouvelles fonctionnalités, les deux nouvelles montres sportives de Garmin arborent désormais un design plus élégant.

Garmin a annoncé cette semaine la sortie de sa nouvelle montre connectée Venu 2. Disponible en deux tailles (45 mm pour la Venu 2 et 40 mm pour la Venu 2S), la nouvelle génération de smartwatch sportive conserve son aspect massif au poignet, mais s’adresse cette fois aux utilisateurs et utilisatrices qui voudraient opter pour un design plus élégant. Équipée d’un écran tactile AMOLED logé dans un boîtier en acier inoxydable, et protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3, la montre bénéficie aussi de plusieurs bracelets permettant de s’adapter à tous les goûts.

Avec son boîtier de 40 mm et son bracelet de 18 mm, la Venu 2S conviendra davantage aux petits poignets, tandis que la Venu 2 arborera un boîtier plus massif de 45 mm, avec bracelet standard de 20 mm. Les deux montres intègrent ainsi la plupart des fonctionnalités attendues sur ce type de produits, avec près de 1400 exercices sportifs intégrés, le suivi de 25 sports dont la natation (avec étanchéité jusqu’à 50 m) et la course à pied, avec coach virtuel pour des runnings de 5 ou 10 km. Sur les deux modèles, on retrouvera aussi un oxymètre de pouls, un cardiofréquencemètre, un GPS autonome ainsi que le suivi du stress, de l’hydratation et du sommeil. Un suivi du cycle menstruel et de la grossesse est également intégré. Les utilisateurs pourront également retrouver toutes leurs fonctionnalités préférées au poignet, comme le suivi des notifications, l’écoute de la musique via Spotify et l’intégration de Garmin Pay. Côté batterie, les montres indiquent une autonomie jusqu’à 11 jours pour la Venu 2 (10 pour la Venu 2S), ou 7 heures en mode GPS. Les deux montres sont accessibles dès aujourd’hui sur le site officiel de la marque, et proposées au prix unique de 399,99€.

Texte du bouton