L’AirTag d’Apple fonctionne-t-il avec votre smartphone Android ?

Lorsqu’il est perdu, l’AirTag peut être retrouvé au moyen d’un smartphone Android… mais c’est tout.

Cela faisait un petit moment qu’Apple n’avait pas présenté de nouvelle catégorie de produit. C’est désormais chose faite depuis mardi soir et la présentation du AirTag, un petit galet destiné à s’attacher à vos effets personnels afin de vous permettre de les localiser avec vos appareils Apple. Néanmoins, durant sa conférence, Apple n’a pas pris la peine d’expliquer si l’AirTag sera compatible avec Android. 9To5Mac a obtenu l’information, et il s’avère que les smartphones Android seront bien pris en charge… mais dans un sens seulement.

L’AirTag se repose sur le réseau « Localiser », un maillage mettant à profit les millions d’appareils Apple en circulation dans le monde. Dès lors qu’un iPhone passe à côté d’un AirTag, il s’y connecte via le Bluetooth et envoie des informations de géolocalisation à son propriétaire. En outre, lorsqu’un AirTag commence à s’éloigner de son propriétaire pendant un certain temps, il émet un petit signal sonore. Ce « bip » sert à alerter les personnes aux alentours que l’objet a été perdu. Dans ce cas, que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, il vous suffira de rapprocher votre téléphone du AirTag perdu pour avoir accès aux coordonnées de son propriétaire et lui rendre son bien.

En d’autres termes, un smartphone Android ne pourra interagir avec l’AirTag seulement si celui-ci a été perdu, et à condition que votre appareil dispose bien du NFC. Il n’est donc pas question d’acheter un AirTag si vous ne disposez pas d’un appareil Apple, puisqu’ils sont les seuls à proposer l’app « Localiser ».

Quels alternatives sur Android ?

Ce type de produit n’a pas attendu l’AirTag avant d’exister. Tile, notamment, propose des trackers Bluetooth du même type depuis des années. Tout comme l’AirTag, le Tile Mate se repose sur le Bluetooth LE pour se connecter à son smartphone et afin d’être détecté par d’autres utilisateurs de produits Tile lorsqu’il est perdu.

Samsung propose aussi une alternative maison, le SmartTag. Il s’agit d’un petit boîtier venant lui aussi s’attacher à vos effets personnels et peut être localisé sur l’application SmartThings du constructeur. Il fonctionne exactement sur le même principe que l’AirTag d’Apple, sauf qu’il met quant à lui à profit les smartphones estampillés Samsung pour être retrouvé lorsqu’il n’est plus à portée de son propriétaire.