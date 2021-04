KOTOR étant le meilleur jeu Star Wars pour certains, on pense que la nouvelle devrait ravir les fans de la licence.

Nombreux sont ceux qui adorent les jeux Star Wars, qu’il s’agissent des jeux d’action-aventure ou de tir en multijoueur comme avec les récents Jedi Fallen Order ou encore Battlefront II. Ce n’est pas l’un de ces deux jeux dont nous allons vous parler, mais bien d’un plus ancien, à savoir Knights of the Old Republic (KOTOR pour les intimes) sorti en 2003. En effet, il semblerait que Star Wars KOTOR devrait avoir droit à un remake, ce qui devrait ramener cet excellent jeu sur le devant de la scène.

Après plusieurs semaines de rumeurs, l’information a été confirmé par Jason Schreier lors d’une interview accordée à MinnMax. Il a effectivement affirmé que le remake de KOTOR était actuellement en préparation et que le développement était assuré par Aspyr Media. C’est un studio qui est déjà très familier avec le titre puisqu’il l’avait déjà porté sur iOS et Android en 2013. Si cela était déjà une mini renaissance du titre, le remake devrait encore plus plaire aux fans du jeu, surtout si celui-ci est supposé sortir sur les consoles nouvelle-génération.

Dans l’interview, Jason Schreier n’a pas révélé plus de détails que ça à propos du remake de KOTOR. La date de sortie du jeu, ou même le stade d’avancement du développement, sont encore inconnus. On ne sait pas non plus sur quelles consoles le jeu va sortir, même si l’on ne s’en fait pas trop car Aspyr Media est premièrement connu pour ses portages de jeux sur d’autres consoles. Le titre devrait donc être le plus inclusif possible. Si l’information a été « confirmée » par Jason Schreier, qui est lui-même journaliste, elle n’a pas été confirmée par Aspyr Media. Cette révélation est donc toujours à prendre avec des pincettes en attendant la confirmation du studio.