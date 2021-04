Twitter lance une box information sur le vaccin et le Covid

Pour permettre à ses utilisateurs de s'informer, la plateforme va mettre en avant des informations sur le vaccin.

Pour informer ses utilisateurs sur l’évolution de la situation sanitaire, Twitter lance une nouvelle fonctionnalité. Baptisée “Dernières informations sur le vaccin”, cette box information apparaîtra dans les prochains jours sur tous les fils d’actualités du monde entier. Sur son réseau social, le petit oiseau bleu explique : “À mesure que les vaccinations contre le COVID-19 deviennent plus largement disponibles, nous voulons que vous ayez accès aux dernières informations sur les vaccins dans votre pays. Cette semaine, vous verrez une box dans votre fil d’actualité qui renvoie à des sources sur l’efficacité des vaccins et l’actualité d’experts en santé publique.” Si la fonctionnalité n’est pas encore proposée dans nos vertes contrées, nos confrères de The Verge ont pu la découvrir sur leurs terminaux. Aux États-Unis, il s’agit d’un encart, un peu à la manière d’un encart publicitaire, qui apparaît en haut de l’application et qui renvoie vers le site du CDC (Center for Disease Control and Prevention) américain.

Les réseaux sociaux luttent contre la désinformation

La pandémie a largement bouleversé les réseaux sociaux. Face à la recrudescence de Fake news et théories du complot sur les plateformes, Twitter et ses consorts s’organisent. C’est notamment le cas de Facebook, qui lançait il y a quelques jours des informations sur les vaccins. À la manière de ce que propose désormais Twitter, la firme américaine partage des informations régionales sur les centres de vaccination et le suivi des contaminations. Pour l’instant, l’encart est disponible dans plus de 20 pays et sera déployé à l’international dans les prochaines semaines. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le réseau social de Mark Zuckerberg teste ce genre d’outils. L’année dernière, la firme avait déjà intégré une rubrique actualité liée au coronavirus. Selon elle, plus de 3 millions d’utilisateurs ont cliqué sur ces liens entre janvier et mars 2021.

