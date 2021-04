RE Village : les démos ouvertes seront disponibles une semaine

Lors du dernier Resident Evil Showcase, Capcom avait annoncé l’arrivée de deux démos ouvertes pour l’ensemble des joueurs d’ici le 2 mai prochain. Les joueurs sur PlayStation ont pu y jouer en avance le 18 avril pour la démo « Village » et le 25 avril pour la démo « Château ». Pour les autres joueurs, les démos devaient être originellement disponibles le 2 mai pour une durée d’une journée. Cependant, Capcom est revenu sur sa décision et a décidé de laisser les démos disponibles pendant toute une semaine à la place. Les démos seront donc disponibles du 2 mai à 2h au 10 mai à 2h. Toutefois, ce changement n’affecte pas la durée de jeu qui reste limitée à 60 minutes.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021