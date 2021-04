Ghosts ‘N Goblins Resurrection arrive sur PS4, Xbox One et PC en juin

Le reboot des jeux des années 80 va débarquer sur plus de plateformes après une exclusivité sur Switch pendant près de 3 mois.

Après l’arrivée de son huitième Resident Evil en mai, Capcom a décidé de sortir son reboot Ghosts ‘N Goblins Resurrection sur PlayStation, Xbox et PC dès le 1er juin après un lancement réussi sur Switch en février. Les joueurs sur la console de Nintendo auront donc profité de ces quelques mois d’exclusivité avant que le titre ne soit porté sur PS4, Xbox One et PC.

Ghosts ‘N Goblins est un jeu de plateforme médiéval et fantastique sorti dans les années 1980 et c’est devenu un classique de son époque. Dans le reboot, baptisé Ressurection, Capcom a su garder l’essence du jeu original tout en lui redonnant de la modernité avec des niveaux inédits, un mode coop et de nouvelles armes. À noter que le mode coop est limité à seulement deux joueurs et qu’il n’existe pas de mode en ligne. Le jeu tire son inspiration des jeux Ghosts ‘N Goblins et Ghouls ‘N Ghosts et n’a pas perdu en difficulté puisque c’est celle-ci qui a rendu le jeu célèbre à l’époque. Les niveaux sont donc toujours aussi compliqués à terminer, et l’expérience de jeu est toujours aussi divertissante.

Dans ce jeu vous incarnez toujours Arthur, un preux chevalier devant venir en aide à sa demoiselle en détresse. Vous devrez affronter toutes sortes d’ennemis issus de la mythologie, du folklore médiéval ou encore des zombies et des animaux mutants pour la libérer. Pour vous aidez, vous aurez huit armes différentes à disposition ainsi que des sorts et des capacités spéciales à utiliser à votre avantage. Ghosts ‘N Goblins Resurection sera donc disponible sur toutes les plateformes d’ici le 1er juin prochain. À vos épées chevaliers !