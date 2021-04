Zoom présente une nouvelle fonctionnalité Immersive View

La plateforme de visioconférence vient de présenter sa nouvelle interface Immersive View, qui permet désormais aux organisateurs de rassembler l’ensemble des participants dans un même arrière-plan virtuel.

Accessible depuis quelques jours pour les utilisateurs desktops Windows et MacOS, Zoom propose désormais une nouvelle interface dynamique baptisée Immersive View. Comme son nom l’indique, elle permet de plonger les participants dans un arrière-plan virtuel immersif, allant de la galerie d’art à la salle de classe, en passant par l’open-space de bureau. Annoncée l’année dernière pendant sa conférence Zoomtopia, la fonctionnalité est désormais accessible pour les comptes pro et gratuit, et permet d’accueillir jusqu’à 25 participants en simultané.

Les arrières-plans virtuels, en mieux

Si cette nouvelle fonctionnalité ressemble déjà aux arrières-plans virtuels proposés par la plateforme, l’Immersive View permettra davantage de contrôle sur les miniatures des participants. Ainsi, les organisateurs de visioconférences pourront placer manuellement chaque participant à la place qui lui est attribuée. Il sera aussi possible de redimensionner les miniatures vidéo, afin d’obtenir un rendu plus naturel et réaliste. Dans un communiqué officiel, Zoom précise également qu’il sera possible d’uploader ses propres scènes de fond, afin de profiter de réunions sur mesure.

Accessible par défaut sur tous les comptes uniques utilisant Zoom 5.6.3 ou ultérieur, l’Immersive View de Zoom est aussi disponible sur d’autres types de comptes, à condition d’être activée manuellement via le portail web de l’application. De quoi appuyer un peu plus la position dominante de la plateforme, devenue une référence en matière de visioconférence depuis le début de la pandémie.