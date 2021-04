FIFA : des documents indiquent qu’EA ferait tout pour vendre ses loot boxes

Ils décrivent la stratégie d’EA, qui est de pousser les joueurs vers le mode FUT intentionnellement et par tous les moyens.

Un document interne de chez EA vient de fuiter et il donne des informations cruciales sur la stratégie de l’entreprise concernant FIFA 21. Le document fait 54 pages et a été remis au média CBC qui a relayé l’information. Dans l’une des pages, intitulée « Cinq choses à savoir », il est écrit que « FUT est la pierre angulaire et nous faisons tout ce que nous pouvons pour diriger les joueurs vers ce mode ». Sur une autre page du document, on peut lire que « toutes les routes mènent à FUT » et que l’objectif de l’entreprise est « de susciter l’enthousiasme et d’attirer les joueurs vers FUT à partir d’autres modes ».

EA dément mais n’explique rien

Cela est assez problématique car FUT est un mode très compétitif dont les joueurs de FIFA se plaignent depuis plusieurs années car il repose avant tout sur un système de loot boxes. Ce système est particulièrement critiqué car il pousse les joueurs à dépenser beaucoup d’argent pour finalement avoir des récompenses qui ne sont pas à la hauteur des sommes dépensées. C’est d’ailleurs pour cela que plusieurs streamers et youtubeurs ont décidé de ne plus jouer à ce mode de jeu, jugé trop toxique par certains. Ces accusations, EA a toujours su les contourner en les niant et en clamant l’innocence derrière la démarche de l’entreprise. Cependant, la découverte de ces documents semble indiquer le contraire.

Suite à ces révélations, EA a tout de suite démenti et a affirmé que « les propos ont été sortis de leur contexte ». Cependant, le représentatif de l’entreprise n’a pas souhaité éclaircir la situation ni ce qui a été révélé dans les documents. Il s’est donc simplement contenté de dire que les interprétations tirées des documents étaient « mal informées ».