Une Wii en or fabriquée pour la reine Elizabeth II a été mise en vente

Cette console doit surement être l’édition la plus collector jamais créée, elle va donc être vendue à prix d’or.

C’est en 2009 que ce bijou a été créé pour la reine Elizabeth II. À cette époque, l’éditeur THQ voulait marquer le coup pour la publicité de son jeu Big Family Games, une compilation de jeux pour la famille. À cette occasion, THQ a commandé la création de cette Wii en or 24 carats et voulait la faire livrer à la reine Elizabeth II. Celle-ci n’a probablement jamais reçu la console et elle a fini par atterrir aux mains d’un collectionneur du nom de Donny Fillerup en 2017. Cet homme est l’un des créateurs du site internet consolevariations.com qui recense des milliers de variations de consoles, des consoles de Sony, à celles de Microsoft et même à celles d’Atari pour les plus nostalgiques.

Donny Fillerup, qui a désormais d’autres projets dans sa vie, a donc décidé de vendre une partie de sa collection afin de financer l’achat d’une maison, l’objet phare de celle-ci étant la Wii en or 24 carats destinée à la Reine d’Angleterre. Elle a été mise aux enchères sur eBay, avec un prix de départ à 300 000 dollars. À ce prix-là, les frais de port pourraient être gratuits, mais il faudra en réalité débourser un dollar supplémentaire pour se la faire livrer. Comme vous pouvez le constater sur les photos, la manette fournie avec la console est elle aussi en or, afin d’être mieux assortie.

Dans le même registre, sachez que pour un peu plus d’argent vous pouvez vous offrir cette PS5 en or 18 carats fabriquée par la marque de luxe Caviar. Elle sera disponible en 9 exemplaires pour la modique somme de 499 000 euros.