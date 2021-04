CES 2022 : le salon aura lieu à Las Vegas et en ligne

Malgré la situation sanitaire compliquée, le CES 2022 aura bien lieu en présentiel cette année. Le salon dédié aux nouvelles technologies s’offrira une édition hybride, accessible depuis le Convention center de Las Vegas, mais aussi en ligne.

© Intel

Comme promis, le CES 2022 aura bien lieu à Las Vegas. Après une édition 2021 100% numérique en début d’année, le Consumer Electronic Show avait promis un retour à la normale au plus vite — à condition bien sûr que la situation sanitaire le permette. Du 3 au 8 janvier 2022, le CTA a finalement décidé de maintenir son salon dédié aux nouvelles technologies. Pour assurer la distanciation sociale, et pallier les difficultés du public à se déplacer à l’étranger depuis quelques mois, c’est donc une édition hybride qui verra le jour. Tandis que les 3 et 4 janvier seront réservés à la presse, le grand public pourra accéder au salon durant 4 jours seulement, du 5 au 8 janvier 2022. De plus, une grande partie des conférences sera accessible en ligne, de même que toutes les annonces de produits.

“Nous sommes ravis de revenir à Las Vegas — siège du CES depuis plus de 40 ans — et sommes impatients de voir de nombreux visages nouveaux et récurrents” — Gary Shapiro, président du CTA

1000 entreprises déjà au rendez-vous

Depuis sa création en 1967, le Consumer Electronic Show réunit les grands noms du marché de la tech. L’édition 2022 ne devrait pas échapper à la règle, puisque plus de 1000 entreprises ont déjà confirmé leur présence au prochain CES. Les visiteurs et les internautes pourront ainsi retrouver Amazon, Mercedes-Benz, Samsung, Sony, Dell, Google, IBM et LG. D’autres géants de la tech devraient rapidement venir compléter cette liste, déjà bien fournie.