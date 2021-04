PlayStation Plus : voici les jeux gratuits du mois de mai

Trois nouveaux jeux seront disponibles gratuitement aux abonnés PlayStation Plus, dont le dernier opus de la licence Battlefield.

Sony vient d’annoncer quels seront les jeux dont les abonnés au PlayStation Plus pourront profiter du 4 au 31 mai prochain. En tête d’affiche, on retrouve Battlefield V, soit le dernier opus de la franchise d’EA et DICE. Bien connu des amateurs de jeux de tir, Battlefield V vous transporte au cœur de la Seconde Guerre Mondiale soit en mode multijoueur, avec des modes de jeu à grande échelle, ou en mode solo avec les fameux récits de guerre. Le jeu sera disponible sur PS4.

Puis, il y aura également le jeu indépendant Stranded Deep de BEAM Team Games. Dans ce jeu de survie et d’aventure, vous atterrissez dans un monde ouvert au beau milieu de l’océan suite à un crash d’avion. Il mettra donc à l’épreuve vos compétences de survie car vous ne devez pas mourir de faim, ou de soif, ou même dévoré par un requin. Stranded Deep sera disponible sur PS4.

Enfin, le dernier jeu du mois de mai est Wreckfest: Drive Hard, Die Last, qui sera disponible uniquement sur PS5. Wreckfest n’est pas seulement un jeu de voiture et de pilotage, mais également un jeu dans lequel vous devez renforcer votre véhicule afin qu’il puisse résister à tous les chocs et tous les combats. Vous menez une vrai guerre derrière votre volant et vous devez tout faire pour arriver le premier. Tous les coups sont permis.

En plus de ces trois jeux, Sony a également annoncé un nouveau State of Play ce 29 avril à 23h. L’événement sera diffusé sur Youtube sur la chaîne de PlayStation. Restez donc éveillés ce soir si vous ne voulez pas rater les annonces inédites de Sony. On pourrait avoir droit à quelques informations sur quelques-unes des exclusivités PS5, comme God of War Ragnarok ou encore Horizon Forbidden West.