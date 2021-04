Disney+ : Luca de Pixar s’offre une nouvelle bande-annonce

Cet été, Pixar nous donne rendez-vous sur Disney+ avec Luca. Le long-métrage prévu pour le 18 juin prochain se dévoile dans une nouvelle bande-annonce.

© Pixar

À mi-chemin entre Ponyo sur la Falaise et La Petite Sirène, Luca nous emmènera dans une petite ville de la Riviera italienne. Un jeune garçon va y vivre un été magique ponctué de délicieuses “gelati”, de savoureuses “pasta” et de longues balades en scooter. Mais Luca cache un lourd secret, il est en réalité un monstre marin venu d’un autre monde, situé juste au-dessous de la surface de l’océan.

À quelques mois de sa sortie, le long-métrage d’animation estampillé Pixar se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. On y retrouve les trois personnages principaux dans un univers riche et coloré. Réalisé par Enrico Casarosa, à qui l’on doit également l’excellent court-métrage La Luna, le film s’inspire des vacances du cinéaste en Italie et promet déjà de nous offrir une belle réflexion sur la différence et l’amitié.

S’inspirer de la nature pour concevoir les personnages

Mettre en image cette épopée fantastique n’a pas été de tout repos pour les équipes créatives de Pixar. Interrogée par The Verge, elles expliquent notamment que la plus grande difficulté résidait dans la création du look des monstres marins. Ils devaient être similaires sur plusieurs points pour ne pas créer de confusion chez les spectateurs. Ils expliquent également avoir observé longuement la manière dont les iguanes se meuvent dans l’eau pour animer les personnages. Le superviseur des personnages, Sajan Skaria se précise “La nature c’est un endroit formidable pour chercher des idées, parce que c’est organique. Nous voulions nous éloigner le plus possible de la mécanique”.

Au casting vocal du film, on retrouvera Jacob Trembley (Room) et Jack Dylan Grazer (Shazam!) dans les rôles principaux. Maya Rudolph (The Good Place) et Jim Gaffigan (Troop Zero) seront aussi de la partie. En France, c’est le jeune Aloïs Le Labourier Tiêu qui prêtera sa voix à Luca. Il est également au casting vocal français de Raya et le dernier dragon.

Luca sortira sur nos écrans le 18 juin prochain. Il sera proposé sans supplément aux abonnés Disney+.