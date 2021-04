Apple : la date de sortie des nouveaux iMac et iPad Pro révélée ?

Ce mois-ci, Apple a dévoilé un grand nombre de nouveautés durant sa conférence de printemps. La firme en a profité pour lever le voile sur l’AirTag, son fameux tracker Bluetooth qui faisait tant parler de lui dans les rumeurs, et qui sort justement ce vendredi 30 avril !

Au mois de mai, on attend maintenant de pied ferme la sortie des autres annonces d’Apple, dont son tout nouvel iMac M1 de 24 pouces, la nouvelle Apple TV 4K ou encore l’iPad Pro M1. Si Apple a simplement précisé que ces produits sortiront durant la seconde moitié du mois de mai, à quelle date pourra-t-on se les procurer ?

Update on this:

iPad Pro launch is May 21st.

The “22nd” date I mentioned is linked to the 5G model for a certain carrier and should be disregarded for the most part.

Apple will also launch the new Apple TV on May 21st. https://t.co/A31ZulKGWa

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 29, 2021