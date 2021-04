Sony Mobile génère (enfin) du profit !

Après des années passées dans le rouge, la division mobile de Sony enregistre enfin des bénéfices pour l'année 2020.

© JDG

Dans l’inconscient collectif, Sony Mobile fait tristement parti de ces anciens rois déchus du monde du smartphone, avec des marques comme HTC ou encore LG. Ce dernier vient justement d’abandonner totalement ce marché en fermant purement et simplement sa division mobile, qui enregistrait depuis plusieurs années des pertes non-négligeables. Si les mauvaises langues pouvaient penser que Sony serait le prochain sur la liste, détrompez-vous, sa division mobile va bien. Encore mieux : le constructeur enregistre enfin un bénéfice sur ce secteur !

Sony Mobile redresse la barre

Sony vient de lever le voile sur ses chiffres pour son exercice 2021 qui s’est terminé le 31 mars 2021, et, surprise, sa division mobile enregistre un bénéfice de près de 27,7 milliards de yens, soit l’équivalent de 209 millions d’euros. On est certes loin d’un certain Apple, qui enregistre des bénéfices record ce trimestre grâce à l’iPhone 12, mais cela reste une excellente nouvelle puisque c’est la première fois depuis 2017 que Sony Mobile n’enregistre pas de perte.

Pour autant, cela signifie-t-il que Sony Mobile vend davantage de smartphones Xperia ? En réalité, pas vraiment. En se penchant un peu plus en détails sur ces chiffres, on se rend compte que le volume de smartphones expédiés a diminué par rapport à l’année précédente. En 2019, Sony Mobile livrait près de 3,2 millions de smartphones, et le géant japonais n’en aurait expédié « que » 2,9 millions en 2020.

Si Sony Mobile redresse la barre, c’est plutôt grâce à son nouveau système de « réduction des coûts ». Avec des investissements réalisés du côté de la production mais aussi l’augmentation du prix de ses smartphones, Sony Mobile parvient à sortir du rouge. Donc, si les Sony Xperia ne sont pas redevenus totalement hype pendant l’année écoulée, Sony parvient au moins à se remettre à flot et cela reste une bonne nouvelle, d’autant plus en ces temps troubles.