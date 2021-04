Neo QLED, The Frame : voici pourquoi vous devez acheter votre TV Samsung cette semaine

Grâce à une série de réductions, la toute nouvelle gamme de TV Samsung Neo QLED est déjà bien plus abordable, une occasion à saisir pour faire un bond technologique à moindre coût.

Pour la Supercharge Week, Samsung propose toute une série de promotions sur sa gamme 2021 de téléviseurs. Et quelle gamme 2021 ! Pour la première cette année, Samsung adopte des dalles basées sur la technologie Mini LED, elle même renforcée aux fameux Quantom Dot de la marque. Résultat : une nouvelle série de téléviseurs “Neo QLED” chez le Coréen pour de nombreux avantages. Cela permet à la marque de faire un véritable bond en avant en termes d’image, mais pas seulement. L’arrivée d’une nouvelle technologie couplée à des promotions est un moment idéal pour renouveler son équipement. On vous explique tout.

La gamme Neo QLED en promotion, mais pas que

Pejndant la Supercharge Samsung a prévu toute une série de promotions sur sa gamme Neo QLED. Ces offres vous permettront de refaire totalement votre système audiovisuel, de l’image au son, et même votre salon si vous souhaitez fixer votre nouveau téléviseur au mur. Car cette semaine, Samsung vous propose d’abord une offre de remboursement allant jusqu’à 500 euros (en fonction du modèle choisi) de quoi réduire l’investissement. Cela vous permet de faire des économies substantielles sur l’achat d’un téléviseur. Dans le détail, voici la liste :

Téléviseurs Neo QLED

Samsung QN85 65 pouces : 300 euros

Samsung QN85 75 et 85 pouces : 500 euros

Samsung QN90 (50 pouces) : 200 euros

Samsung QN95 55 et 65 pouces : 300 euros

Samsung QN95 75 et 85 pouces : 500 euros

Samsung QN800, toutes les diagonales : 500 euros

Samsung QN900, toutes les diagonales : 500 euros

TV QLED “Lifestyle”

Samsung The Frame 2021 (QLED)

Versions 43 et 50 pouces : 100 euros

Versions 65 et 75 pouces : 200 euros

Samsung The Terrace (QLED), tous les modèles : 500 euros

Comme on peut le voir, la plupart des TV de la gamme de 2021 ont droit à des offres de remboursement importantes. Mais ce n’est pas tout. Certains modèles profitent en plus de remise immédiate, c’est notamment le cas du premier téléviseur Neo QLED la gamme, le QE50QN85 qui a droit à un rabais de 100 euros. C’est le point d’entrée, mais sachez que 50 pouces est aujourd’hui considéré comme un “petit” téléviseur. Il sera toutefois parfait pour les salons modestes.

Un gros son, à petit prix

Pour l’achat d’un téléviseur Neo QLED vous bénéficiez également de 30% de réduction sur une barre de son haut de gamme de la firme : la HW-Q600A, dans sa toute dernière mouture lancée en 2021. Commercialisé à 549 euros, vous pouvez donc économiser 165 euros pour l’achat de la barre de son. Elle est livrée avec son caisson de basse, qui se connecte sans fil à la barre principal pour une installation épurée.

Elle est compatible Dolby Atmos, DTS:X Son Surround 3D et surtout Q-Symphony. Cette technologie développée par Samsung permet de synchroniser la barre de son avec TV QLED pour une expérience ajusté à la perfection. Grâce à Q-Symphony, la barre de son pourra s’appuyer sur les haut-parleurs du téléviseur pour produire en son encore plus enveloppant pour une immersion totale. Enfin, pour l’amateur de jeux vidéo, elle dispose également d’un mode jeu pour un maximum de réactivité.

Si vous préférez la gamme The Frame, renouvelée en 2021, vous pourrez aussi obtenir une barre de son à prix réduit avec 30% de remise également, mais sur le modèle HW-S41T, un peu moins haut de gamme. Avec un Samsung The Terrace, vous aurez droit à la barre de son HW-LST70T qui profite quant à elle d’une remise de 50%. Moitié prix donc.

Accroche murale offerte

Dernier cadeau de la part de Samsung pour l’achat d’un téléviseur Neo QLED : une accroche murale compatible. C’est un cadeau de 89 euros. Cela arrive parfaitement pour un téléviseur Neo QLED. La technologie vient à peine d’arriver sur le marché et elle est donc là pour rester. Bref, ce n’est pas l’année prochaine que vous changerez de TV, alors autant l’accrocher au mur pour gagner de la place et épurer son intérieur. À ce propos, sachez, Samsung pourra également reprendre votre ancien téléviseur pour vous débarrasser, qu’il soit en état de marche ou non et seulement si vous le souhaitez bien évidemment.

Rappelons que The Frame, étant spécifiquement pensée pour être accrochée au mur, elle est livrée avec son système d’accroche murale “no gap” qui (couplé au cadre à acheter séparément) permet de rendre l’illusion d’avoir un tableau accroché au mur quasi-parfaite. Ce téléviseur n’est certes pas Neo QLED, mais les amoureux du design savent que c’est le choix à faire pour un maximum de discrétion dans le salon.

Au fait, c’est quoi le Neo QLED ?

Les TV Neo QLED de Samsung sont basées sur la technologie Mini LED, mais renforcée au Quantum Dot de Samsung. L’un dans l’autre, cela permet d’allier l’excellence du QLED sur les couleurs tout en offrant plus de luminosité et des noirs plus profonds. Vous profitez ainsi d’excellents contrastes, particulièrement appréciables quand on regarde des films et séries, mais aussi une forte luminosité. Ce gain de lumière permet de rendre les reflets quasi invisibles, ou du moins particulièrement peu gênants, ce sera pratique cet été.

Il n’y a pas que les TV en promotion

Si nous nous sommes ici concentrés sur les téléviseurs, Samsung propose d’autres promotions sur de nombreuses catégories de produits et notamment les smartphones, tablette et accessoires pour PC. Vous pourrez toutes le retrouver directement sur le site de Samsung. Spoiler : c’est aussi le bon moment pour s’acheter un Galaxy S21 ou un Galaxy A.

