Sur Rotten Tomatoes, Citizen Kane n’est plus le meilleur film de l’histoire

Suite à l’ajout d’une critique publiée en 1941, le film d’Orson Welles sort du cercle fermé des 100% fresh sur Rotten Tomatoes. Il est donc en théorie moins bon que le second opus des aventures de Paddington.

Depuis sa sortie en 1941, Citizen Kane fait figure de chef-d’œuvre du 7e art. Encensé de toutes parts, le film d’Orson Welles appartenait jusqu’ici au club très fermé des 100% fresh sur l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. À l’instar d’Allociné, le site propose de répertorier toutes les notes attribuées par la presse à un long-métrage. Mais parmi les critiques dithyrambiques adressées à l’égard du film, dans la presse anglaise, américaine, et même néo-zélandaise, l’une d’entre elles semble être passée entre les mailles du filet pendant plus de 80 ans.

Il y a quelques semaines, des archivistes du site web ont retrouvé un article paru en 1941 dans le Chicago Tribune. Contrairement aux restes des critiques de l’époque, le papier est loin d’être tendre :

“Vous avez beaucoup entendu parler de ce film et je vois dans les publicités que certains experts pensent qu’il s’agit là du plus grand film jamais réalisé. Je ne pense pas. C’est intéressant. C’est différent. En fait, c’est assez bizarre pour devenir une pièce de musée. Mais son sacrifice de la simplicité à l’excentricité le prive de distinction et de valeur de divertissement en général.”

L’article n’est en revanche pas signé. Le journaliste a en effet utilisé un pseudonyme très répandu à l’époque : Mae Tinee. On ne saura donc jamais qui a privé Citizen Kane de son score parfait.

Paddington, meilleur que Citizen Kane ?

Avec un score tout de même très honorable de 99%, Citizen Kane perd donc sa place auprès de long-métrages comme Les Temps Modernes (1936), Rebecca (1940) et Chantons sous la pluie (1952). Et comme si cela ne suffisait pas, il est officiellement moins bien noté que le second opus des aventures de Paddington. C’est décidément une mauvaise semaine pour Herman J.Mankiewicz, scénariste du film, dont le biopic produit par Netflix n’aura pas fait le braquage escompté aux Oscars 2021. Nommé à 10 reprises, le film de David Fincher est finalement reparti avec seulement deux statuettes. A noter qu’il obtient tout de même un score de 83% sur Rotten Tomatoes.

