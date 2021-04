Oscars 2021 : Netflix décroche 7 statuettes

Même si Mank fait moins bien que prévu, c'est un score honorable pour la plateforme. En revanche, Chadwick Boseman ne décroche pas de statuette.

Dimanche 25 avril, le tout Hollywood s’est retrouvé pour de la 93e cérémonie des Oscars. Cet événement, repoussé de deux mois en raison de la pandémie, a dû s’adapter à la situation sanitaire dans le monde. S’il s’est principalement déroulé à Los Angeles, une vingtaine de lieux étaient aussi reliés par satellite au mythique Théâtre Dolby de la cité des anges. Sans surprise, c’est le film de Chloe Zhao qui repart avec les prestigieuses récompenses du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice pour Frances McDormand.

La déception pour Mank

Le film de Netflix était pourtant sur de bons rails. Nommé dans dix catégories, Mank n’aura pas fait le braquage escompté. Le film consacré à la vie du scénariste Herman J. Mankiewicz n’a finalement reçu que deux statuettes, un pour la meilleure photographie et un autre pour les meilleurs décors. La plateforme décroche aussi le prix de la meilleure création de costumes et des meilleurs maquillages avec Le Blues de Ma Rainey. En revanche, Chadwick Boseman, à qui Netflix va consacrer un documentaire, n’a pas décroché de titre posthume pour le film. C’est Anthony Hopkins qui obtient la statuette du meilleur acteur pour The Father. C’est tout de même une belle performance pour la firme de Reed Hasting qui repart avec 7 statuettes au total.

Tenet au palmarès

Le blockbuster de l’été s’est frayé un chemin durant la cérémonie. Tenet, de Christopher Nolan, obtient le prix des meilleurs effets visuels. Il coiffe au poteau Minuit dans l’univers et Love and Monsters, deux longs-métrages estampillés Netflix. Enfin, on notera que le dernier film de Pixar accumule les exploits, puisqu’il remporte le titre de meilleur film d’animation ainsi que celui de la meilleure musique de film. Soul avait déjà décroché le même prix lors des Golden Globes en février dernier.

Découvrez l’intégralité du palmarès :