YouTube teste les commentaires en direct sous ses vidéos

La plateforme veut permettre aux utilisateurs de commenter un moment précis d’une vidéo, et ainsi permettre aux viewers de profiter des commentaires "en direct".

© Szabo Viktor / Unsplash

Le 29 avril dernier, Google ajoutait une nouvelle entrée à la longue liste de ses fonctionnalités en cours de test et de développement. D’ici quelques mois, les utilisateurs de YouTube pourront peut-être commenter chronologiquement les vidéos de la plateforme. L’outil est pour le moment en essai chez quelques internautes, et s’applique uniquement à un nombre restreint de vidéos. Cela permettrait par exemple de lier les commentaires aux meilleurs passages d’une vidéo, afin de pouvoir les retrouver plus facilement par la suite.

S’il est en réalité déjà possible de citer un passage précis dans les commentaires en y intégrant un timecode, la nouvelle fonctionnalité imaginée par YouTube devrait prochainement permettre l’intégration de commentaires de manière chronologique sous une vidéo, à la manière des diffusions lives de la plateforme. Pour les quelques chanceux qui peuvent déjà bénéficier de cet outil, il est accessible depuis la section des commentaires sur l’application iOS et Android. En sélectionnant le bouton qui permet habituellement de trier ces derniers, l’option Timed Beta devrait désormais être accessible. Reste à voir à quoi cela ressemblera concrètement.

Booster l’algorithme

Si cette fonctionnalité s’avère concluante pour YouTube, il y a fort à parier que l’entreprise américaine décidera de la généraliser par la suite. En plus de permettre aux viewers de profiter de leur contenu sous un angle nouveau, cela pourrait aussi permettre à la plateforme de mieux analyser les moments les plus populaires d’une vidéo, par exemple pour y ajouter davantage de coupures publicitaires.