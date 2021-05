Donald Trump lance son réseau social et il est le seul à pouvoir publier

Il l’avait annoncé après son bannissement de Twitter et Facebook. Donald Trump vient de lancer son propre réseau social, mais il est le seul à pouvoir publier. En fait, c’est un blog.

© BarBus / Pixabay

Après les violentes manifestations qui ont eu lieu à Washington en janvier dernier, lors de l’assemblée qui devait confirmer la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles, les réseaux sociaux ont pris des mesures sans précédent à l’encontre de Donald Trump. Sur Twitter, Facebook et Snapchat, ses comptes ont été suspendus de manière indéterminée. Alors que Facebook doit encore rendre son verdict sur l’éviction ou non de l’ancien président, ce dernier lance son nouveau réseau social. Selon Fox News, cet espace dédié lui permettra de communiquer avec ses partisans. Baptisée « From the Desk of Donald J.Trump » ou « Depuis le bureau de Donald J.Trump » dans la langue de Molière, la plateforme est décrite comme « un endroit pour parler librement et en toute sécurité ». Hier, il a notamment partagé une vidéo pour présenter plus en détail son outil. On peut y lire « à une époque de silence et de mensonges, un phare de liberté apparaît ».

Un réseau social ? pas vraiment…

Malgré ce qu’avance l’ancien président, cette nouvelle plateforme est loin d’être collaborative. En effet, le président est le seul à pouvoir publier et les internautes ne pourront pas réagir au contenu, ou du moins pas directement. Sur le côté, des onglets permettent en revanche de partager les vidéos et différentes publications sur Facebook et Twitter. Un bouton « J’aime » est aussi disponible mais il n’est pas possible d’annuler le like. Les internautes peuvent également s’inscrire pour recevoir un mail à chacune de ses interventions numériques sur le site. Il ne s’agit donc pas du réseau social annoncé par Trump en mars dernier. « Sur ce volet, de plus amples informations seront données dans un futur proche » a annoncé un conseiller de Donald Trump.