Nike vient d’officialiser les PG5 x PS5

Si vous les attendiez avec impatience, alors soyez heureux car elles arrivent très bientôt sur le site officiel de Nike.

Sur la chaîne Youtube de PlayStation, une vidéo vient d’officialiser la collaboration entre Nike, Paul George et PlayStation. Cette association a donné naissance à deux paires de chaussures PG5 à l’effigie de la dernière et très recherchée console de Sony, à savoir la PS5. Le design des chaussures avait fuité il y a quelques mois grâce à des photos où l’on avait pu découvrir leur esthétique blanche et bleue. On apprend d’ailleurs qu’elles ont été dessinées par Yujin Morisawa, qui n’est autre que le concepteur du design de la PS5. C’est pour cela que l’on retrouve notamment les mêmes détails de texture sur le tissu que sur la console.

Cette fois-ci, l’arrivée des chaussures est bien officielle et on a pu apprendre quelques nouvelles informations sur leur commercialisation. Il est précisé que les baskets arriveront dans certaines régions du monde à partir du 14 mai. Il n’est cependant pas dit si les baskets seront disponibles en France. Pour connaître cette information, il faudra se renseigner le jour de la sortie sur le site Nike ou encore l’application Nike SNKRS.

Leur commercialisation reste encore un peu floue

Parmi ce que l’on ne sait pas encore, se trouve également le prix des chaussures. D’après les rumeurs, elles pourraient être commercialisées autour de 110 dollars la paire. Enfin, les plus observateurs auront remarqué que la vidéo de présentation ne montre que la paire de baskets blanches, et non pas la bleue comme sur les fuites du mois de mars. On peut donc se demander si les deux paires seront commercialisées, ou si la paire de chaussures bleues est un projet qui a été abandonné.

Il est très intéressant de voir que la promotions de ces baskets se font sur tous les terrains, même virtuels. En effet, les joueurs sur PS4 ou PS5 détenteurs du jeu NBA 2K21 peuvent d’ores et déjà se procurer une paire virtuelle de ces chaussures via la boutique du jeu. Ainsi, vous pourrez les faire porter à votre joueur de basket préféré, même si ce n’est pas Paul George. Avis à tous ceux qui voudraient se les procurer, ces chaussures collector risquent d’être aussi difficiles à se procurer que la console leur ayant servi de modèles. Si nous avons un guide et quelques astuces vous permettant de trouver une PS5 plus facilement, nous n’en avons pas pour ces chaussures alors il faudra simplement être rapide.