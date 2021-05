Pixel Buds A : Google fait lui-même fuiter ses futurs écouteurs

Certaines rumeurs les mentionnaient, mais voilà que Google confirme lui-même leur existence. Voici les Pixel Buds A, les prochains écouteurs sans fil de la marque.

© Daniel Romero / Unsplash

Ce n’est pas encore l’heure de l’annonce officielle, mais on vous présente quand même les Pixel Buds A, de nouveaux écouteurs sans fil signés Google. La firme vient en effet de faire elle-même fuiter son nouveau produit sur Twitter.

« Les nouveaux Pixel Buds A-Series sont arrivés. Profitez d’un appairage Bluetooth en un clic avec la mise à jour de l’expérience Fast Pair » écrivait le compte officiel d’Android sur Twitter, avant que ce tweet ne soit supprimé. Pour couronner le tout, on a même eu droit à un visuel officiel. Visiblement, les Pixel Buds A ressembleront trait pour trait aux Pixel Buds 2 de l’année dernière.

Néanmoins, puisque ce visuel ne nous montre que la version blanche du produit, on ignore encore si d’autres coloris sont prévus. Le prix n’a pas été mentionné non plus, mais on peut s’attendre à ce qu’il soit moins élevé que les Pixel Buds actuels, lesquels sont vendus 199 euros.

Une présentation durant la Google I/O ?

C’est tout ce que nous aurons à nous mettre sous la dent pour le moment, et cela confirme en tout cas l’existence de ce produit. Si Google a fait l’erreur de publier trop tôt son tweet, on peut logiquement s’attendre à un lancement imminent. Cela pourrait se faire au cours de la prochaine Google I/O, qui se tiendra du 18 au 20 mai prochain. On s’attend également à ce que Google y dévoile sa Pixel Watch mais aussi son Pixel 5a.