Signal provoque Facebook dans une publicité Instagram et se fait censurer

Le signal ne passe pas auprès de Facebook. Comme le révèle l’application de messagerie de communication chiffrée, alternative à WhatsApp, l’une de ses compagnes publicitaires sur Instagram n’est pas passée auprès de Facebook, sa maison mère. Dans cette publicité, Signal s’en prenait en effet frontalement à la manière dont fonctionne Facebook, et la quantité de données personnelles qui sont collectées puis vendues par la firme.

« Être transparent sur la façon dont les publicités utilisent les données des gens est apparemment suffisant pour être banni : dans le monde de Facebook, la seule utilisation acceptable est de cacher ce que vous faites à votre public » explique Signal sur son compte Twitter.

We wanted to use Instagram ads to highlight how ad tech invades your privacy. Instead, Facebook shut our account down: https://t.co/RCtGrIp60y pic.twitter.com/NMjz868KTe

— Signal (@signalapp) May 4, 2021