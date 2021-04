Game of Thrones : début de production pour House of The Dragon

Prévue pour 2022, la série inspirée du roman Fire and Blood devrait lancer son tournage dans les prochains jours.

Il y a dix ans, HBO diffusait le premier épisode de Game of Thrones. Le début d’une épopée fantastique longue de 8 saisons et qui s’est clôturée en 2019 sur le petit écran. Mais la chaîne américaine ne va pas tuer la poule aux œufs d’or pour autant et prépare déjà la suite. House of The Dragon, inspiré du roman Fire and Blood, est la première d’une longue série de spin-offs prévus par HBO. Alors qu’elle doit sortir sur nos écrans en 2022, la série se lance enfin dans la phase de production. C’est sur Twitter qu’HBO a annoncé la bonne nouvelle. La chaîne a aussi partagé des premières images. On n’aperçoit en revanche pas encore les costumes ou décors, puisqu’il s’agit seulement de la première lecture du scénario. Cette messe traditionnelle pour les séries permet aux comédiens de jouer ensemble pour la première fois, avant le lancement du tournage.

Matt Smith as Prince Daemon Targaryen.

Matt Smith as Prince Daemon Targaryen.

Rhys Ifans as Otto Hightower.

Rhys Ifans as Otto Hightower.

Olivia Cooke as Alicent Hightower.

Olivia Cooke as Alicent Hightower.

300 ans avant Game of Thrones

Pour rappel, House of The Dragon nous plongera 300 ans avant les événements de la série de D.B. Weiss et David Benioff. L’intrigue sera centrée autour de Viserys Targaryen, un roi bon et chaleureux dont la mort va déclencher une énorme guerre civile : La Danse des Dragons. Écrite par le romancier en collaboration avec Ryan J.Condal, House of The Dragon bénéficie d’un casting de haute voltige. Pour incarner Viserys premier du nom, HBO a débauché une star de Peaky Blinders : Paddy Considine. Il donnera la réplique à Emma d’Arcy (Hanna), Olivia Cooke (Bates Motel), Danny Sapani (Killing Eve) et Rhys Ifans (Good Morning England). Matt Smith, qui a incarné le Docteur dans la série britannique Doctor Who, sera aussi de la partie, dans le rôle de Daemon Targaryen. C’est d’ailleurs toute cette joyeuse bande qui a été présentée par HBO sur Twitter.