Nintendo : un fan crée la Game Man, une Game Boy devenue adulte

Si certains préfèrent miniaturiser les consoles rétros, il semblerait que d’autres préfèrent les faire évoluer jusqu'à la maturité.

Les consoles Nintendo sorties dans les années 1980 à 2000 sont une véritable fascination et une immense inspiration pour tous les joueurs nostalgiques de cette époque. Beaucoup essayent tant bien que mal de faire survivre ces joyaux d’antan, ou de les redécouvrir sous d’autres angles en les réinventant à leur manière. C’est ce que propose aujourd’hui l’homme derrière la chaîne Youtube Grumpy Modeler avec un modèle de Game Boy ayant atteint l’âge de la maturité pour devenir… la Game Man. Si la Game Boy n’entre déjà pas dans la catégorie des petits modèles des consoles portables, la Game Man semble pour le moins gigantesque dans les mains du Youtubeur.

Une Game Boy adulte ou une NES portable ?

Cette nouvelle version possède un écran de 5,6 pouces, avec une résolution de 640×480 et peut faire tourner des jeux NES sans problème. En réalité, la Game Man a été créée à partir d’une ancienne NES, ainsi que de coques en impression 3D et beaucoup de composants électroniques ne provenant pas d’une quelconque machine Nintendo. Le petit plus de cette console, qui pourrait nettement rivaliser avec la Switch, est qu’elle peut être branchée à la télévision au moyen d’un câble, ce qui vous permet de jouer sur un écran encore plus grand.

La vidéo de présentation de la Game Man s’intitule « Nintendo Game Man. La seule qui existe », du moins à ce jour. En effet, Grumpy Modeler a pris le soin d’indiquer la liste de tous les composants nécessaires pour réaliser cette console, ainsi que les liens des modèles 3D à imprimer. Cela signifie que d’autres Game Boy devraient bientôt atteindre la majorité afin de devenir des Game Man à leur tour.