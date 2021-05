Marvel : Loki avance sa date de diffusion sur Disney+

Comme il ne fait jamais rien comme tout le monde, Loki nous donne rendez-vous dès le 9 juin. La série sera la première diffusée un mercredi.

Le dieu de la malice a encore frappé ! Hier, Marvel a dévoilé une vidéo de sa prochaine série sur Disney+. S’il ne s’agit pas ici d’images inédites, la séquence annonce un bouleversement du calendrier Marvel. Pour la première fois dans son histoire, la plateforme mise sur le mercredi pour lancer une nouvelle série. Il ne s’agit visiblement là que d’un événement isolé, le reste du catalogue inédit continuera à être rendu disponible le vendredi. La firme n’a néanmoins pas précisé la raison de ce bouleversement. En revanche, on sait que cela lui permettra de bénéficier d’une fenêtre moins chargée, à l’heure où ses concurrents privilégient encore la fin de semaine pour diffuser leurs productions. Cela évitera aussi la concurrence avec une autre licence phare de la firme aux grandes oreilles, à savoir Star Wars avec The Bad Batch.

Dès le mercredi 9 juin donc, les fans de la maison des idées pourront retrouver le personnage incarné par Tom Hiddleston pour de nouvelles aventures. Après s’être affranchi de son frère Thor, et avoir volé le Tesseract par la même occasion, le dieu de la malice se retrouve aux mains de la TVA, l’autorité des variations temporelles. Sa petite évasion dans le passé, au moment où les Avengers ont réuni les pierres d’infinité, aura sans doute bouleversé le cours des choses. Pour racheter sa liberté, il va devoir collaborer avec la TVA sur plusieurs missions. En plus de Tom Hiddleston, on retrouvera Owen Wilson (à bord du darjeeling limited) et Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror) au casting. Richard E. Grant (Star Wars) sera aussi de la partie, dans un rôle qui reste pour l’instant inconnu.

Derrière la caméra, c’est Kate Herron qui œuvrera. La réalisatrice n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle a aussi travaillé sur les séries Netflix Sex Education et Daybreak. Michael Waldron, à qui l’on doit quelques épisodes de Rick et Morty agira en qualité de showrunner. Pour rappel, il sera aussi à l’écriture du scénario de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sachant que les deux productions devraient être reliées l’une à l’autre, cela n’a rien d’étonnant.

