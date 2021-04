Nintendo Switch Lite : ce nouveau coloris ne vous rappelle rien ?

Alors qu’elle se décline déjà en corail, jaune, gris et turquoise, la console va bientôt se parer d’un bleu foncé.

Nintendo vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau coloris pour sa console portable Nintendo Switch Lite. Alors qu’elle est déjà disponible dans quatre coloris différents, un cinquième va venir s’ajouter à la liste dès le mois de mai. Il s’agit du bleu foncé, disponible le 7 mai prochain. Il rejoindra donc le corail, le turquoise, le jaune et le gris. Beaucoup font le rapprochement entre cette couleur et celle d’une autre console iconique de Nintendo, à savoir la GameCube sortie en 2001. Il est vrai que le léger sous-ton indigo de la Switch Lite bleue rappelle fortement la couleur violette de la GameCube, ou même celle de la GameBoy Advance.

Si vous n’êtes pas familier avec la Nintendo Switch Lite, il s’agit d’une Nintendo Switch plus compacte, qui n’est pas transformable en console de salon et dont les manettes ne sont pas détachables. Son prix est également moins cher que la Nintendo Switch classique puisqu’il tourne aux alentours des 219,99 euros. Dans son communiqué de presse, Nintendo rappelle aussi l’arrivée prochaine de quelques jeux sur Switch. Notez donc que Pokémon Snap arrive le 30 avril prochain et que Miitopia sortira quant à lui le 21 mai.

En parallèle, Nintendo pourrait bien être en train de préparer une nouvelle console, plus performante et plus travaillée, d’ici la fin de l’année. Selon les rumeurs, la fabrication de la futur « Nintendo Switch Pro » débutera cet été pour une commercialisation aux environs des fêtes de fin d’année. On vous laisse découvrir tout ce qu’il faut savoir sur la Switch Pro dans notre guide dédié. C’est d’ailleurs l’officialisation de cette nouvelle console que beaucoup attendaient de la part de Nintendo. Ils devront donc se contenter d’une nouvelle couleur pour la Switch Lite, du moins pour le moment.