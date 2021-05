Arrêtez tout, le NFT du mème de “David after Dentist” est en vente !

Après celui de la Disaster Girl ou encore celui du Nyan Cat, le NFT du cultissime « David After Dentist » a été mis aux enchères.

© David DeVore

Cet enfant répondant au nom de David DeVore n’avait que sept lorsqu’il est devenu une star des internets, en 2008. Juste après un passage chez le dentiste, son père avait trouvé amusant d’immortaliser les délires post-anesthésiques de son fils, avant de mettre la vidéo en ligne sur YouTube. Sauf que ce qui n’était qu’un souvenir familial s’est transformé en véritable phénomène. 11 ans plus tard, « David After Dentist » cumule à présent près de 140 millions de vues sur YouTube. Aujourd’hui, le mème des années 2000 s’apprête à être vendu aux enchères, sous la forme d’un NFT.

De mème culte à pièce de collection NFT

Si vous ne connaissez pas les NFT, on vous invite à lire cet article dans lequel nous tentons d’en expliquer la teneur. Pour résumer, il s’agit de jetons dits non-fongibles, et ils servent à authentifier n’importe quel objet comme unique et infalsifiable, grâce à la technologie de la blockchain. De ce fait, ils ont tout d’abord émergé dans le milieu de l’art, où la question d’authentifier une œuvre a longtemps fait débat, avant de gagner la musique, le sport ou la pornographie, tout en soulevant des débats autour du droit d’auteur.

C’est donc cette technologie qui a été mise à profit afin de « tokéniser » le mème de l’enfant après le dentiste, comme cela avait été le cas de la célèbre Disaster Girl qui s’est envolé à 500 000$ aux enchères récemment, ou encore le célèbre Nyan Cat, dont le NFT a été vendu près de 600 000$.

Le principal intéressé, aujourd’hui âgé de 20 ans, vient ainsi de mettre le NFT de son mème aux enchères sur la plateforme Foundation. Si vous souhaitez vous procurer l’unique pièce d’un moment culte de l’histoire d’Internet, c’est le moment ou jamais. La vente dure 24 heures et se clôturera dans la journée.