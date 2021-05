Fortnite devrait revenir sur iOS via GeForce Now

Le procès entre Apple et Epic Games n’est pas terminé, et pourtant il semble que Fortnite ait trouvé un moyen de revenir sur iOS.

© Nvidia

Cela fait un peu moins d’une semaine que la guerre entre Epic Games et Apple a investi les tribunaux. Les deux entreprises ont rassemblé de nombreux documents pour faire valoir leurs différents arguments. Si Fortnite a quitté l’App Store depuis le mois d’août, personnes ne s’attendait à le revoir réapparaître, surtout depuis que les relations entre les deux firmes se sont envenimées. Cependant, il semble qu’Epic Games, avec avec l’aide de Nvidia, ait trouvé un moyen de contourner une fois encore la censure d’Apple.

Fortnite fera son chemin sur GeForce Now… et donc sur iOS

Pendant un contre-interrogatoire, Aashish Patel de Nvidia a déclaré qu’une version prenant en charge les contrôles tactiles sortira sur sa plateforme de cloud gaming en octobre. Sans avoir officiellement annoncé la venue du jeu sur GeForce Now, octobre est pour le moment « une date potentielle de sortie ». Sachant que GeForce Now est accessible depuis un mobile iOS via Safari, elle serait la première plateforme de cloud gaming à accueillir Fortnite sur un appareil iOS depuis que le jeu a été retiré de l’App Store le 24 août dernier. De plus, cette version du jeu sera optimisée pour prendre en charge les contrôles tactiles pour une meilleure expérience sur mobile.

On peut donc dire que c’est un point positif pour Epic Games, qui compte Nvidia parmi ses alliés durant ce procès. Et c’est une première défaite pour Apple qui ne pourra rien changer au fait que les utilisateurs d’iPhones pourront accéder au jeu même après son bannissement. Apple n’a pas encore fait savoir sa réaction par rapport à cette nouvelle.