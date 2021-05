Baldur’s Gate : Dark Alliance est de retour sur PS4, Xbox One et Switch

Le jeu vieux de 20 ans va faire son retour sur nos consoles modernes, avec exactement les mêmes graphismes et fonctionnalités.

© IGN / Youtube

Interplay et Wizards of the Coast viennent d’annoncer une excellente nouvelle à tous les fans de rétro gaming ayant malheureusement jeté ou revendu leurs anciennes consoles. Le jeu Baldur’s Gate : Dark Alliance, célèbre hack n’ slash des années 2000, débarque dès le 7 mai sur les consoles Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. C’est donc l’occasion de plonger ou de replonger dans ce jeu plébiscité par la critique lors de sa sortie. Il y a cependant un point négatif : le jeu est vendu au prix de 29,99 euros et, à ce prix-là, vous n’aurez même pas droit à une version remasterisée ou un remake.

Rien ne change jamais… et surtout pas Baldur’s Gate

En effet, il ne s’agit là que d’un portage strict du titre sorti originellement sur PlayStation 2 en 2001. Cela signifie que vous aurez le droit aux mêmes graphismes d’antan, aux mêmes armes et à la même interface. C’est pour cette raison que ce portage s’adresse tout particulièrement aux fans de rétrogaming, qui y verront la même ambiance mythique ayant bercé leur jeunesse. La seule différence est que la rétrocompatibilité sera possible entre PS4 et PS5 et entre Xbox One et Xbox Series, et que la résolution a été poussée en 4K pour les consoles le permettant. Une version pour PC et mobile sera également disponible plus tard dans l’année. De plus, il est tout à fait possible de jouer en coopération mais seulement en mode local.

En parallèle, Baldur’s Gate III est toujours en accès anticipé pour les joueurs sur PC et Stadia depuis 2020. Depuis tout ce temps, les studios travaillent à finir les actes 2 et 3 et à ce qui peut être amélioré selon les retours de joueurs. Il est disponible sur Steam au prix de 59,99 euros.