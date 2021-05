Thomas Pesquet lance la nouvelle chanson de Coldplay depuis la station spatiale internationale

Difficile d'imaginer mieux pour lancer une nouvelle chanson que de l'annoncer depuis l'espace ! Coldplay a réussi un gros coup en enrôlant Thomas Pesquet, actuellement en orbite dans la station spatiale internationale, pour le morceau « Higher Power ».

© ESA

C’est une première intersidérale. Coldplay, habitué aux gros coups, a fait la promo de son nouveau morceau « Higher Power » en s’offrant nul autre que Thomas Pesquet. Le commandant de la station spatiale internationale, qui a décollé le 23 avril, a lancé la chanson depuis l’ISS après une discussion avec les membres du groupe.

Une première pour l’ISS

Après un rapide tour de la coupole de la station, les quatre membres du groupe et Thomas Pesquet ont discuté de ses missions et celles de son équipe. Le commandant pour six mois a également raconté ses sensations et son impression de la Terre maintenant qu’il tourne autour. « C’est incroyable comme la Terre paraît petite et fragile [vu d’ici]. Il faut utiliser intelligemment nos ressources, il faut les partager et travailler ensemble ».

Quand l’astronaute a chaussé des lunettes de soleil pour protéger ses yeux des rayonnements du soleil, Chris Martin le leader du groupe n’a pas pu s’empêcher de le comparer à une rock star : « C’est comme parler avec Bono [de U2] ! ». Ensuite, le chanteur a expliqué que « Higher Power » avait été conçu avec l’idée de l’espace en tête : « On imagine des mondes extraterrestres et c’est une façon pour nous de parler de la vie sur terre, c’est une allégorie ; on essaye de trouver l’astronaute en chacun de nous, celui capable de faire des choses extraordinaires ».

We had had premieres of movies on the ISS, but I’m pretty sure this was the first song released in extraterrestrial space before being released on 🌍!!! Thanks @coldplay for the chat! @esa https://t.co/hKU5viSYXg — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 6, 2021

C’est ensuite que Thomas Pesquet a lancé la lecture du morceau depuis sa tablette. « Higher Power » a dans la foulée fait son apparition sur les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. « Je suis sûr que ça a été la première chanson d’abord lancée dans l’espace avant la Terre », s’est-il amusé sur Twitter.