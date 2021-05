Elon Musk va envoyer un satellite financé par les Dogecoin sur la Lune

Le Dogecoin s'apprête à investir la lune. Le Patron de Space X vient d'annoncer le lancement d'un satellite en 2022.

© Space X

Alors que les cours des cryptomonnaies atteignent des valeurs stratosphériques, Elon Musk s’apprête à envoyer l’une d’entre elle sur la lune. Le patron de Space X vient d’annoncer le lancement prochain d’un satellite, entièrement financé grâce au DogeCoin. Baptisé Doge-1, le cubesat destiné à acquérir une « intelligence lunaire-spatiale » embarquera des capteurs et des caméras lors de son lancement en 2022. Il sera envoyé et payé par une société nommée Geometric Energy Corporation, et sera piloté par une fusée Falcon 9.

C’est quoi le Dogecoin ?

Cette crypto-monnaie, ayant pour emblème la tête d’un chien, a d’abord été lancée comme une blague en 2013 avant de se développer une communauté dans le monde. Depuis un moment maintenant, le patron de Tesla est un fervent admirateur de la devise, au point de souvent la mentionner dans ses publications. Il se fait même appeler de « Doge Father ». À chacune de ses discrétions sur le net, le cours de la devise est bouleversé. L’annonce de ce nouveau projet n’a pas fait exception, puisqu’il a drastiquement grimpé.

Une intervention qui ne passe pas

Pour autant, le Dogecoin a eu une rude semaine. Alors qu’il était en croissance, il a chuté radicalement après une énième intervention d’Elon Musk sur le plateau du Saturday Night Live. L’homme d’affaire, qui a aussi annoncé être la première personne autiste asperger jamais invitée dans l’émission, s’est adonnée à l’exercice de la parodie. Dans une fausse interview, il a incarné un expert financier et a déclaré que le « Dogecoin était une arnaque ». Si la séquence est évidemment une blague, il n’en a fallu pas plus pour que le cours de la devise s’écroule. La valeur est passée de 0,65 dollars à 0,47 dollars, soit une chute de près de 36 % rapporte Reuters.