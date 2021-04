Elon Musk veut envoyer un Dogecoin sur la Lune

Avec Elon Musk, il est quasiment impossible de distinguer ce qui est une blague de ce qui est une véritable information. Son message du 1er avril sur Twitter concernant le Dogecoin ressemble à une plaisanterie, mais il a été pris très au sérieux par les investisseurs !

Le patron de Tesla et de SpaceX est un fan du Dogecoin, cette cryptomonnaie-canular qui a fini par trouver son chemin entre le Bitcoin, l’Ethereum et autres monnaies virtuelles. Le 1er avril, Elon Musk a tweeté que SpaceX allait envoyer un Dogecoin sur la Lune, « littéralement ». Il fait ici référence à une expression bien connue des investisseurs, « to the moon » (« vers la Lune »), autrement dit « vers les sommets ».

Le crypto king du Dogecoin

L’idée d’Elon Musk serait donc de transporter un Dogecoin vers notre satellite, dans une fusée SpaceX. L’entreprise a annoncé en 2019 son intention d’envoyer une de ses fusées Starship vers la Lune en 2022, et envisage une mission habitée deux ans plus tard. Il ne serait pas très compliqué de glisser dans la fusée une représentation physique de la crypto !

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Mais évidemment, le tweet date du 1er avril et il est donc très probable qu’il s’agisse d’une blague. Cela n’a pas empêché le Dogecoin de connaître une envolée de son cours ! Le moindre mouvement d’Elon Musk est immédiatement interprété par une armée d’analystes et ce message visiblement blagueur a donc été pris très au sérieux.

En ce qui concerne SpaceX et la Lune, Elon Musk a laissé entendre qu’il pourrait peut-être participer physiquement à un voyage qui emporterait plusieurs touristes de l’espace et artistes en 2023. La fusée ne se posera pas sur la Lune, elle en fera le tour pour revenir sur Terre.