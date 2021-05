Google dévoile l’Entertainment Space pour tablettes Android

Tous vos divertissements rassemblés au même endroit, pour une meilleure organisation et personnalisation de vos loisirs.

Si vous êtes propriétaire d’une tablette Android, Google vient de présenter une fonctionnalité qui pourrait bien vous intéresser. Dans un post de blog, Google a présenté son portail Entertainment Space, ou Espace de Divertissement en français. Comme son nom le laisse présager, il s’agit d’un portail vous permettant d’accéder à tout ce qui a trait au divertissement. Depuis ce même endroit, vous pourrez accéder à vos applications déjà téléchargées ainsi qu’à des recommandations de contenus venant d’autres applications liées au divertissement. Depuis cet espace, vous pouvez voir l’ensemble de vos applications consacrées au streaming vidéo, à la musique, aux jeux mobiles ou encore à la lecture.

Trois univers dans un même endroit

Le portail est organisé en trois onglets, à savoir Watch, Games et Read. Dans l’onglet Watch vous serez redirigés vers des contenus relatifs à des applications de streaming vidéo telles que Netflix, Disney+, Hulu ou encore Youtube. Depuis l’onglet Games, vous avez accès aux jeux disponibles via Google Play Jeux. Certains de ces jeux sont jouables instantanément, vous n’avez donc pas besoin de les télécharger. Enfin, l’onglet Read vous donne accès à tous les livres de Google Play Livres.

Sachant que la tablette est un appareil particulièrement propice au divertissement, cette démarche de la part de Google prend son sens. Pour accéder à l’Entertainment Space, il suffit de se rendre dans l’espace sur la gauche de l’écran d’accueil de la tablette, là où se trouve l’onglet consacré à l’actualité sur les téléphones Android. En ce qui concerne la personnalisation, vous pouvez choisir d’afficher ou non certaines applications dans ce hub dédié au divertissement. De plus, il est possible de créer plusieurs profils afin de personnaliser l’expérience de chacun et d’adapter les contenus. C’est particulièrement pertinent lorsque la tablette en question est utilisée par plusieurs membres d’une même famille.