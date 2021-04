Coup de cœur : Fake news l’info qui ne tourne pas rond, le manuel qui démystifie les truthers

Publié en avril aux éditions Delcourt, Fake news, l’info qui ne tourne pas rond debunke avec humour et pédagogie quelques-unes des plus grosses infox de notre époque, des platistes aux climato-sceptiques en passant par les Illuminatis.

À l’heure d’Internet, les fake news sont de plus en plus populaires chez les internautes. Pour apprendre à s’informer sans tomber dans le piège des algorithmes et des vérités alternatives, la journaliste Doan Bui (Prix Albert Londres) et la dessinatrice Leslie Plée ont publié le 14 avril dernier une bande dessinée particulièrement inspirante aux éditions Delcourt : Fake News, l’info qui ne tourne pas rond. Dans les quelques 176 page que compte l’ouvrage, l’auteure debunke avec humour et cynisme quelques-unes des plus grosses “vérités alternatives” de notre génération. Des platistes jusqu’au climatosceptiques, en passant par les tweets de Donald Trump, passé maître en la matière pendant son mandat présidentiel, Fake News est l’occasion de rencontrer des truthers (complotistes) convaincus, mais aussi de comprendre pourquoi les algorithmes de Google, Facebook et YouTube peuvent constituer un danger pour notre esprit critique en favorisant les thèses complotistes via leurs “bulles filtrantes”.

À travers cette compilation de 10 enquêtes brillamment illustrées par le trait minimaliste de Leslie Plée (qui avait déjà travaillé avec Doan Bui sur C’est quoi un terroriste ?) , Fake News est aussi l’occasion de rappeler certains chiffres édifiants autour des truthers. On y apprend par exemple qu’une fake news circule jusqu’à six fois plus vite qu’une information vérifiée, grâce son taux d’outrage moral généralement plus élevé. Que 9% des Françaises et des Français estiment que la Terre “n’est peut-être pas ronde”, et que près d’un sur trois ne fait pas confiance aux vaccins. Comme L’Esprit critique, publié le mois dernier, toujours chez Delcourt dans l’excellente collection Octopus, Fake news, l’info qui ne tourne pas rond s’impose comme un manuel d’utilité publique, qui permet de mieux comprendre les mécaniques des fake news, tout en réalisant que nous ne sommes pas toujours maîtres de nos idées en ligne.

