Pourquoi Aukey a soudainement disparu d’Amazon ?

Si vous avez navigué dans les allées d’Amazon dernièrement et n’avez pas rencontré le moindre produit Aukey sur votre chemin, c’est normal. L’accessoiriste a en effet été totalement banni des rayons virtuels de la plateforme de e-commerce. On peut trouver seulement quelques produits Aukey par-ci par-là vendu par des vendeurs tiers, mais la situation n’a rien à voir avec l’offre conséquente d’antan. Pourquoi la marque a si soudainement disparu d’Amazon ?

Aukey était déjà dans le viseur d’Amazon depuis un bon moment, notamment en raison du nombre suspicieux de bonnes notes sur ses produits. Justement, une fuite de données a permis de dévoiler le pot aux roses. Le site Safety Detectives a pu ainsi mettre la main sur une base de données regroupant un grand nombre d’échanges entre Aukey et des clients. Dans ces échanges, l’accessoiriste envoyait une liste de ses produits en vente sur Amazon à des clients préalablement sélectionnés, et leur proposait un remboursement du produit en échange d’un avis positif sur Amazon.

Afin d’opérer sans alerter Amazon, Aukey demandait à ses clients d’attendre entre 5 et 7 jours avant de publier leur avis et les remboursements étaient effectués via PayPal. Pour de ne pas inquiéter ces clients, l’accessoiriste décrivait cette tactique comme un « programme d’essai exclusif », afin de s’assurer qu’aucun d’entre eux n’aillent en témoigner auprès d’Amazon. XDA Developers a mis la main sur des captures d’écran du type de message envoyé par Aukey auprès de ces clients, que vous pouvez le voir ci-dessous.

I'm currently reviewing a standing desk from Aukey, and it came with this note offering $100 for an "honest review," which is against Amazon's seller rules. No wonder Amazon is laying down the hammer. https://t.co/qkfpvbDyln pic.twitter.com/rW3VRcVr3x

— Corbin Davenport (@corbindavenport) May 10, 2021