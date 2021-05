Golden Globes : NBC ne diffusera pas la cérémonie en 2022

Pas de Golden Globes en 2022 ? Accusée d’être sexiste et corrompue, l’Association de la presse étrangère d’Hollywood est en disgrâce

© HFPA

C’est la messe des amateurs de 7e art. Chaque année, depuis 1944, l’association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA) décerne des récompenses aux meilleures productions du petit et du grand écran. Mais depuis quelques années, la cérémonie est dans la tourmente. Accusée d’être sexiste et corrompue, l’organisation est aussi largement pointée du doigt pour son manque de diversité. Parmi les 87 membres qui la composent, aucun n’est afro-américain. Elle est aussi accusée d’écarter volontairement les séries et les films réalisés ou mettant en vedette des personnes noires américaines. Cette année, une vague d’indignation s’est élevée lors de l’annonce des nominations, alors que des films et séries pourtant acclamés par la critique – comme I May Destroy You ou Le Blues de Ma Rainey – étaient aux abonnés absents.

NBC se retire pour l’édition 2022

La semaine dernière, dans l’optique de calmer les ardeurs de ses détracteurs, l’association a annoncé une série de réformes. Elles prévoient notamment le recrutement d’un responsable de la diversité et de l’équité, ainsi que d’autres cadres administratifs pour mettre en place une ligne directe pour signaler les violations de conduite. Il est aussi prévu que la HFPA commence à chercher rapidement de nouveaux membres, avec un objectif de 20 nouveaux membres d’ici l’année prochain et 50% dans deux ans. Mais ces initiatives n’ont pas suffi à convaincre l’industrie et ses partenaires historiques. NBC, qui diffusait la cérémonie depuis des années, vient d’annoncer qu’elle ne le ferait pas en 2022. Dans un communiqué, elle a indiqué avoir “bon espoir de diffuser le spectacle en janvier 2023.” Elle ajoute :

“Nous continuons à croire que la HFPA est déterminée à se réformer de manière significative. Cependant, un changement d’une telle ampleur demande du temps et du travail et nous avons la nette impression de la HFPA a besoin de temps pour faire cela correctement.”

La chaîne américaine prive donc la cérémonie de l’une de ses principales sources de revenus, remettant sans doute en question la tenue de l’événement l’année prochaine. Chaque année, NBC verse pas moins de 60 millions de dollars pour obtenir les droits de diffusion de la cérémonie. En 2018, elle avait conclu un accord sur 8 ans, qui l’engage théoriquement jusqu’en 2026.

Tom Cruise a renvoyé ses récompenses

Ce week-end, Mark Ruffalo et Scarlett Johansson ont adressé de vives critiques à l’égard de la cérémonie. Depuis d’autres célébrités du grand écran leur ont emboité le pas. C’est le cas de Tom Cruise, qui en signe de contestation a renvoyé ses récompenses à la HFPA. Selon Deadline, l’acteur qui sera à l’affiche de Top Gun : Maverick a restitué ses trois statuettes. Pour rappel, il a été récompensé pour Jerry Maguire, Born on the Fourth of July et Magnolia.