Among Us intègre Twitch et Discord sur mobiles

Innersloth espère favoriser la communication entre ces applications directement depuis l’interface du jeu mobile.

© Innersloth

Among Us, le bébé du studio Innersloth, a connu une vague de popularité pendant la pandémie. Si celle-ci a drastiquement diminuée depuis, le jeu n’arrête pas sa course à l’amélioration pour autant. Récemment, Innersloth a sorti une nouvelle map amenant avec elle de nouvelles tâches. Cependant, c’est du côté du partage et de la communication que le jeu devait faire des progrès, le nouveau menu de discussion n’étant pas suffisant pour certains. C’est pourquoi les développeurs ont voulu créer une meilleure intégration des réseaux Twitch et Discord sur le jeu mobile.

Tout d’abord, vous avez la possibilité de lier votre compte Discord à Among Us depuis les paramètres du jeu. C’est d’autant plus facile si vous possédez l’application mobile puisque le jeu vous reconnaitra automatiquement. Une fois que cela est fait, vous pouvez très facilement envoyer des invitations à vos contacts Discord pour qu’ils viennent vous rejoindre en partie. Cela fonctionne même pour vos amis souhaitant vous rejoindre depuis un PC. En ce qui concerne Twitch, un bouton dans les paramètres du jeu vous permettra de commencer à streamer directement depuis votre smartphone.

Un portage sur consoles imminent

Ces deux intégrations sont exclusives à la version mobile du jeu et est déjà disponible. En parallèle, Innersloth a déclaré que les mois de mai et juin allaient être très chargés pour les équipes de développement. On peut imaginer que cela a un rapport avec le portage du jeu sur les consoles, autres que la Switch. En effet, Innersloth avait déjà teasé l’arrivée du jeu sur Xbox One et Xbox Series X pour cet été, ainsi que sur PS4 et PS5 dans l’année. Pour autant, on ne sait pas si ces versions sortiront toutes en même temps.