Sony WF-1000X Mark 4 : les futurs écouteurs haut de gamme divulgués !

© JDG

L’année dernière, l’excellent casque de Sony, le WH-1000X, s’offrait une quatrième itération très réussie. Cette année, c’est au tour des écouteurs haut de gamme de la marque, les WF-1000X, d’avoir droit à une nouvelle version. Justement, après avoir eu un aperçu du look de ces futurs écouteurs il y a quelques mois, voilà qu’ils se dévoilent en long, en large et en travers dans une nouvelle fuite signée The Walkman Blog.

Comme on peut le voir sur ces images, les prochains écouteurs de Sony pourraient apporter un grand nombre de nouveautés, à commencer par un nouveau design bien plus compact. La surface plate céderait quant à elle sa place à un look tout en rondeurs, un peu à la façon des Galaxy Buds Pro de Samsung. Ce serait une bonne nouvelle, dans la mesure où les Sony WF-1000XM3 étaient considérés comme trop imposants par rapport à leurs concurrents.

Cette fuite semble confirmer les précédentes rumeurs autour des écouteurs, tout du moins en matière de design, et on peut donc accorder un certain crédit aux caractéristiques qui avaient fuité lors de précédents leaks. Il avait notamment été annoncé que les Sony WF-1000XM4 proposeraient une autonomie en hausse, avec 6h par écouteurs, que le boîtier de recharge aurait le droit à 18 heures au total et permettrait de les recharger plus vite. Celui-ci devrait également se doter de la recharge sans-fil.

Quand sortiront les Sony WF-1000XM4 ?

D’après The Walkman Blog, la sortie des nouveaux écouteurs de Sony pourrait avoir lieu d’ici peu, probablement au cours du mois de juin 2021. Les Sony WF-1000XM4 auraient en effet déjà été certifiés auprès de la Federal Communications Commission (FCC), ce qui laisse présager une sortie imminente.