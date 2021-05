QuakeCon 2021 : les dates de l’événement en ligne dévoilées

La QuakeCon n’échappe pas à la règle des événements virtuels, et risque d’être impactée par le rachat de ZeniMax Media par Microsoft.

© ZeniMax Media

On connait la musique. Depuis le début de l’année les nombreux événements geek ont successivement annulé leurs présentations physiques pour proposer aux fans des rendez-vous en ligne. C’est aujourd’hui le tour de la QuakeCon, événement organisé par ID Software, incontournable des férus des jeux de l’entreprise. Cette année, le salon se déroulera de manière numérique du 19 au 21 août 2021. Comme avec tous les autres événements en ligne, il devrait être totalement gratuit et ouvert à tous.

We’ll share additional details on the streaming lineup, charity opportunities, giveaways, and more later in June, so stay tuned for more updates! — QuakeCon (@QuakeCon) May 11, 2021

En juin, les organisateurs donneront d’avantages d’informations sur l’événement à venir et sur sa programmation. Au programme, on peut attendre non seulement des nouvelles des jeux ID Software mais également de tous les studios appartenant à ZeniMax Media, que Microsoft a racheté en début d’année 2021, tels que Bethesda ou encore ZeniMax Umbrella. Par ailleurs, cette année marquera la première édition de la QuakeCon avec ZeniMax Media en tant que studio first-party de Microsoft, ce qui pourrait impacter le programme de l’événement. Toutes les franchises originelles telles que The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein, ou encore Dishonored appartiennent désormais à Microsoft.

En attendant de découvrir ce qui nous attend pour cet événement en ligne, on vous propose de garder l’œil ouvert sur les actualités le concernant. De plus, les premiers événements numériques liés aux jeux vidéo vont bientôt pouvoir démarrer, avec notamment l’E3 dès le 12 juin prochain. Son programme ne devrait plus tarder à être dévoilé par l’ESA, lorsque la liste des participants sera officiellement complète.