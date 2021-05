Bon plan : un deal à vie pour le stockage en ligne pCloud (75%)

Vous êtes à la recherche du bon plan cloud du moment ? Il se trouve chez pCloud, avec une remise de -75% sur l'abonnement Famille de 2 To.

Si vous cherchez une façon de stocker tous vos fichiers simplement et sans vous encombrer, pensez au stockage dématérialisé. Le stockage cloud est effectivement devenu monnaie courante ces dernières années car il représente beaucoup d’avantages.

Vous pouvez stocker vos photos, vidéos, documents professionnels, archives personnelles et autres fichiers de manière simple et sécurisée. Dans ce domaine, l’un des outils le plus réputé actuellement est pCloud.

La bonne nouvelle, c’est que ce prestataire propose en ce moment une réduction de folie sur son offre pCloud Famille, baissant le coût de son espace de stockage de 2 To de 75%. Ne passez pas à côté de cette promo exclusive.

Pourquoi vous devriez opter pour pCloud

Pour votre stockage en ligne, il est clair que vous pouvez faire confiance à pCloud. Considéré comme un des plus performants dans sa catégorie, cet outil est vraiment fiable et vous propose une sécurité accrue. En effet, le prestataire réalise cinq copies de vos fichiers sur trois serveurs minimum localisés dans différents datacenters. De cette façon, vous ne risquez absolument pas de les perdre.

Par ailleurs, pCloud vous propose un historique de corbeille de 30 jours. Ainsi, en cas de fausse manipulation, vous pourrez encore avoir accès à vos documents supprimés dans ce délai. Pour vous fournir un service complet, pCloud vous permet de synchroniser vos fichiers (photos, documents, etc) depuis tous vos supports, même mobiles. Des fonctionnalités de partage avancées sont aussi disponibles pour échanger vos données avec d’autres utilisateurs en quelques clics via la création de liens de partage.

Aussi, sachez que pCloud vous permet des transferts de fichiers simplifiés, rapides et que ces derniers sont 100% sécurisés. Ils sont effectivement chiffrés selon une norme avancée et reconnue (norme AES de 256 bits).

L’offre qui nous intéresse ici – pCloud Famille 2 To – ajoute à cela plusieurs autres avantages. Vous pourrez par exemple bénéficier de 5 espaces de stockage séparés afin que chaque membre de votre famille puisse avoir un espace privé. La répartition de l’espace de stockage est flexible et se fait selon les préférences de l’administrateur pour que chacun bénéficie de l’espace adéquat.

Enfin, sachez que l’abonnement pCloud dont il est question a une particularité unique : il est disponible à vie. Vous souscrivez une seule fois, sans abonnement, et votre espace est disponible à l’infini (ou tout du moins, pour une durée de 99 ans).

75% de réduction exceptionnelle pour 2 To de stockage

Vous avez été convaincu par la qualité de service de pCloud ? Alors vous serez ravi d’apprendre que vous pouvez y accéder en ce moment pour une somme dérisoire. L’offre pCloud Famille de 2 To bénéficie aujourd’hui d’une réduction exceptionnelle de -75%, ce qui est assez énorme. Par conséquent, ce ne sont pas 1 400€ que va vous coûter votre souscription, mais seulement 350€. Cette différence de tarif représente une économie colossale de 1 050€.

Vous en conviendrez, cela vaut clairement le détour. En plus, vous bénéficiez d’une garantie de remboursement valable pendant 10 jours. Vous pouvez donc vous lancer sans douter et surtout sans plus attendre, avant que cette promotion ne se termine.

Sachez que pour vous aider à sauter le pas, pCloud vous propose une offre gratuite plus restreinte, afin de vous permettre de le tester avant de passer sur une formule payante. Comme il s’agit d’un des meilleurs services de cloud gratuit, vous n’avez plus aucune raison d’hésiter.

