Cryptomonnaie : 1 milliard de dollars en meme coins pour sauver l’Inde du covid-19

Le cofondateur d’Ethereum a fait don de près d’un milliard de dollars de meme coins à l’Inde pour aider le pays à lutter contre la pandémie.

L’Inde a beau ne pas apprécier l’arrivée des cryptomonnaies sur son territoire — au point de vouloir les interdire pour créer sa propre devise non fiduciaire, ces dernières risquent d’apporter un sérieux coup de pouce au pays dans sa lutte contre le covid-19. Le cofondateur d’Ethereum Vitalik Buterin a en effet fait don de plus de 1,5 milliard de dollars en cryptomonnaies à des associations caritatives ces dernières semaines. Plus d’un milliard de dollars a notamment été investi dans un fonds de secours pour la lutte contre le covid-19 en Inde, rapporte le site de TechCrunch. Pour rappel, le pays est particulièrement touché par la crise sanitaire.

Vitalik Buterin se déleste de ses meme coins

Au cours de cette transaction historique, Vitalik Buterin a ainsi cédé près de 50 trillions de Shiba Inu Coin à l’India Covid Relief Fund, pour un équivalent de plus de 1,2 milliard de dollars au moment du transfert. Pour bénéficier de cette importante somme d’argent, la fondation devra au préalable convertir ces meme coins (en monnaie classique ou crypto), afin de pouvoir les utiliser dans son projet de lutte contre la pandémie. Une générosité rendue possible grâce à la prolifération des meme coins, ces cryptomonnaies alternatives basées sur la blockchain Ethereum. Depuis quelques semaines, Vitalik Buterin a expliqué avoir reçu bon nombre de jetons de la part des créateurs des devises Shiba Inu coin (SHIB), Dogelon (ELON), Akita Inu (AKITA), mwDOGE et OURSHIB. Plutôt que de les conserver, l’homme d’affaires a ainsi préféré les redistribuer à des œuvres caritatives. En plus de la fondation India Covid Relief, il a également fait don de 431 millions de dollars en AKITA à Gitcoin, qui milite pour la création d’un web open source et plus éthique. Bien qu’impressionnants, ces montants risquent toutefois d’être revus à la baisse. Depuis que le cofondateur d’Ethereum s’est délesté de ses meme coins, le cours de ces derniers s’est effondré…